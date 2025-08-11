Paco Martínez, el traumatólogo de sangre grana que brilla en Elche

Paco Martínez siempre tuvo claro que sería traumatólogo y estaría relacionado con el deporte. Jugador de fútbol, baloncesto y tenis, estudió Medicina en la ... Universidad de Murcia y tras acabar los primeros seis años de estudio sacó la nota número 211 de los 18.000 aspirantes del MIR, lo que le permitió afrontar una especialidad que hoy ejerce casi 24 horas al día.

Además de su cargo como Jefe de Sección del Hospital Virgen Arrixaca, vocal de Docencia de la Sociedad de Traumatología, de escribir más de 12 libros de esta especialidad y formar a más de 400 profesionales en cursos en Murcia y Madrid, fue jefe de los servicios médicos del Real Murcia, hasta que ambos separaron sus caminos hace un año. Siguió trabajando con el UCAM y ElPozo, y supervisando a otros deportistas de primer nivel como Álvaro Carpe, hasta que lo llamó el Elche, un equipo que necesitaba un traumatólogo de primer nivel. Y al poco de llegar, saboreó la gloria con un ascenso a Primera. «Habrá cambios a mejor, seguro, y mucha presión e ilusión. Lo único malo cuando hay un ascenso es que se rompen los grupos y hay jugadores que se tienen que marchar. El ambiente del año pasado fue espectacular», asegura al rememorar un curso intenso que acabó con fiesta en Riazor.

El de Molina de Segura recuerda que «el año pasado hicimos siete cirujías del primer equipo, dos del femenino y cuatro del filial. Me encuentro muy bien en el Elche. Cuando entras nuevo a un vestuario tienes que ir demostrando poco a poco tu valía, y más con jugadores de muy alto nivel que han trabajado con servicios médicos muy importantes. Los futbolistas te examinan cada día, eres como un profesor, pero creo que la aceptación ha sido total, tengo la confianza de los futbolistas». De momento, no pone fecha de caducidad a su etapa en el Martínez Valero: «He caído muy bien y estoy encantando, me veo aquí muchos años», vaticina.

Recuerdos de La Condomina

Su salida del Real Murcia estuvo marcada por la incompatibilidad de horarios y su disposición: «No hay rencor, ni mucho menos. Son cosas de la vida. Es un punto y aparte, quizás algún día podamos volver a colaborar», reconoce Paco Martínez, que unió su carrera profesional al club grana 14 años tras una llamada de Víctor Alonso y un encuentro con Jesús Samper.

«De pequeño iba a ver al Real Murcia con mi padre. Él tenía dos abonos y éramos dos hermanos; íbamos un mes cada uno. Me alegraré con todo lo bueno que le pase», apunta el traumatólogo, que vivió años duros de grana. «Siempre ayudé al Murcia en lo que pude. Nunca generé un problema. Pasamos muchos momentos difíciles, muy cerca de desaparecer. Ví llorar a muchos a mi alrededor. Pero gracias a personas que quieren mucho este escudo, hay un Murcia saneado que volverá pronto a la élite».

De la maratón de Nueva York a formar y operar en la India

Paco Martínez ha participado en los maratones de Nueva York, San Francisco y Londres, entre muchos otros, aunque una lesión de rodilla de la que ya se está recuperando le obligó a levantar el pie del acelerador. «El deporte me mantiene en forma y me quita el estrés», advierte. Para el nuevo curso, además de su trabajo en La Arrixaca y con los diferentes equipos que supervisa de forma directa, impartirá clase de Traumatología en 4º de Medicina de la UMU. Pero si hay algo que le emociona es su faceta social. Ha viajado varios veranos a operar de forma solidaria y altruista a Senegal con la fundación Vicente Ferrer, además de tratar en Murcia enfermos llegados desde el Sahara y Marruecos. Pero este año dará un paso más y volará a la India. Y no solo a operar, también a impartir dos cursos dentro de un programa de formación, uno de microcirujía y un segundo de cirujía deportiva para traumatólogos de toda la India con el fin de «crear una base para que ellos le den continuidad. Tienen herramientas, pero hay que enseñarles a utilizarlas», asegura.