Pablo de Blasis, en la terraza del espacio FCC Business del estadio Cartagonova. Antonio Gil / AGM
Jugador del Fútbol Club Cartagena

Pablo de Blasis: «Necesitamos que regresen todos los que se fueron del estadio»

«Considero que esta es mi segunda casa y todas las cosas que haga por el Cartagena las haré haciendo caso a mi corazón», afirma el centrocampista del Efesé

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:37

Pablo de Blasis (La Plata, 37 años) afronta su primer derbi con un doble reto en su cabeza: sumar los tres puntos y conseguir ... que todos los aficionados que se «desengancharon del fútbol vuelvan a partir de ahora al Cartagonova». Esta es la primera entrevista que concede desde que regresó al Efesé el pasado verano, contra todo pronóstico. «Ya tenía ganas de hacer esta nota», confiesa. El pasado jueves ante el Valencia falló un penalti que, de entrar, hubiera pasado a la historia. Pero la sensación con el Chiquito, que en el último duelo ante el Betis B cumplió 500 partidos como profesional y es el extranjero que más veces se ha puesto la camiseta del Efesé, es que él ya está en la historia del club y no necesita demostrar nada a estas alturas de su carrera.

