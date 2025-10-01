La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores abandonan el campo tras el partido.

Ver 16 fotos
Los jugadores abandonan el campo tras el partido. J. M. Rodríguez / AGM

Los once metros truncan el sueño copero de la Minera

El cuadro rojillo cae eliminado en penaltis en los cuartos de final ante el Orihuela y pierde el billete para la Copa del Rey

Antonio Zomeño

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:55

El Llano del Beal quería repetir el sueño copero del curso pasado. La Deportiva Minera de Checa llegaba lanzada a la disputa del partido de ... cuartos de final de la Copa RFEF, el duelo llamado a decidir el último billete para el torneo del KO, con un equipo de Primera División como premio gordo para el vencedor. Los de Checa lo tuvieron en sus manos, lo rozaron con las yemas de los dedos tras resistir más de 50 minutos con uno menos, pero los once metros dictaron sentencia tras 120 minutos sin goles, y auparon al guardameta oriolano Iván Buigues como el villano de la tarde en el Ángel Celdrán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer al colisionar dos coches y caer uno desde el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»
  3. 3 La Guía Michelin incorpora un restaurante de la Región de Murcia a su lista de recomendaciones
  4. 4

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  5. 5 El PP ganaría las elecciones en la Región de Murcia y Vox supera al PSOE como segunda fuerza
  6. 6 El examen teórico de conducir cambia desde este 1 de octubre: todo lo que debes saber
  7. 7

    Piden 14 años para el acusado de forzar cuatro veces a una menor en la Región de Murcia: «Tengo pesadillas desde que me agredió sexualmente»
  8. 8 El coletazo de la borrasca provoca el corte del tráfico en la autovía de La Manga durante una hora
  9. 9

    Vox tantea al PSOE para intentar echar al alcalde de Cieza tras perder la moción de confianza
  10. 10 Dos agricultores investigados por transformar ilegalmente más de 50 hectáreas de cultivo de secano en regadío en Mazarrón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los once metros truncan el sueño copero de la Minera