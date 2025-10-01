Los once metros truncan el sueño copero de la Minera

El Llano del Beal quería repetir el sueño copero del curso pasado. La Deportiva Minera de Checa llegaba lanzada a la disputa del partido de ... cuartos de final de la Copa RFEF, el duelo llamado a decidir el último billete para el torneo del KO, con un equipo de Primera División como premio gordo para el vencedor. Los de Checa lo tuvieron en sus manos, lo rozaron con las yemas de los dedos tras resistir más de 50 minutos con uno menos, pero los once metros dictaron sentencia tras 120 minutos sin goles, y auparon al guardameta oriolano Iván Buigues como el villano de la tarde en el Ángel Celdrán.

Los compases iniciales del duelo por el torneo del KO arrancaron con más decibelios en la grada que fútbol sobre el verde, con dos equipos precipitados e imprecisos con la bola, con más revoluciones que ritmo en el juego de ambos esquemas, anulados en el espejo de una partida de ajedrez donde las piezas pasaban más tiempo tiradas sobre el verde que con el balón corriendo en juego efectivo. No fue hasta el 25' que Rubén Mesa hizo trabajar a Iván Buigues, con un remate abajo que el ex capitán del Águilas tapó con una estirada felina. Tras la primera de la tarde, el Orihuela despertó e impuso sus argumentos sobre el verde. El primer tiempo terminó con el campo inclinado sobre la meta rojilla, pero con un cuadro oriolano inerme, sin filo ni peligro real contra la portería de Lázaro.

Deportiva Minera Álex Lázaro, Mirapeix, Manu Galán, Javi Vera, Roberto Alarcón, Kamal, Mesa, Perdomo, Sebas Holgado, Carrasco y Paco Torres. 0 (2) - 0 (3) Orihuela Iván Buigues, Víctor Juan, Rivera, Solano, Monterde, Sánchez, Salto, Miranda Juanma, Sirera y Solsona. Árbitros Jaime Muñoz, Alejandro Fernández y Víctor Ramos. Expulsó con doble amarilla a Javi Vera en la Minera y a Lara en el Orihuela.

Incidencias Cuartos de Final de la Copa RFEF. Estadio Municipal Ángel Celdrán, ante unos 1.000 aficionados, un centenar llegados desde Orihuela.

A los diez minutos de la reanudación, el cuadro cartagenero se quedó con diez por la segunda amarilla de Javi Vera en un lance del juego que no revestía mayor peligro, pero donde el mediocentro no midió. Paradójicamente, con la expulsión despertó la Minera. Primero Omar Perdomo, con un golpeo que Holgado no acertó a rematar en boca de gol. Al minuto, Roberto Alarcón remató desviado un golpeo franco tras un balón dividido en el área del Orihuela. Fue la mejor de un segundo tiempo que la Minera jugó con uno menos, pero donde no se arrugó y buscó la victoria hasta que la prórroga encendió los focos sobre un Ángel Celdrán vibrante.

La prórroga y el fin del sueño

Con más miedo a perder que disposición a tomar riesgos para ganar, el primer tiempo de la prórroga no enseñó las orejas hasta sus estertores, cuando Perdomo falló en salida de balón, pero Ángel Sánchez la mandó arriba tras sortear a Álex Lázaro. Del casi gol se pasó a la igualada en efectivos. Cumplido el tiempo, Lara, mediapunta de los escorpiones, vio la segunda amarilla tras una entrada a destiempo sobre Holgado, y el tiempo extra murió sin más peligro real.

Desde los once metros, con el Ángel Celdrán conteniendo el aliento, Alejandro Salto anotó el primero para los oriolanos, y el acierto de Buigues ante Perdomo hizo a la Minera comenzar a remolque. Lázaro detuvo el penalti a Solano para igualar el marcador, pero el disparo de Petcoff al larguero en el cuarto lanzamiento precedió al gol y paradón del guardameta Iván Buigues, ante Rubén Mesa en el penalti definitivo, para truncar el sueño copero de la Minera.