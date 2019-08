Mercado de fichajes Las negociaciones para la salida de Neymar «han avanzado» Neymar, durante una sesión de entrenamiento. / Dominique Faget (Afp) «Es importante definir un futuro para todos», señala el director deportivo del PSG, mientras el paulista se queda fuera de la convocatoria para el partido ante el Nimes COLPISA / AFP PARÍS Sábado, 10 agosto 2019, 17:35

Una etapa más cerca del final. El brasileño Neymar no fue convocado este sábado para el debut en la Ligue 1 del París Saint-Germain, que tiene las conversaciones para su salida «más avanzadas», en palabras de su director deportivo, Leonardo.

¿Vistió el brasileño de 27 años la camiseta azul y roja por última vez el pasado 11 de mayo en Angers? Lesionado para los partidos amistosos y ausente por sanción en el Trofeo de los Campeones, el atacante se ausentará esta vez en el regreso al Parque de los Príncipes el domingo contra el Nimes.

Leonardo, a cargo del caso, justificó esta decisión, esperada, como una medida para proteger al grupo de cara al campeonato que ya ha empezado. «Vamos a gestionar estos momentos. Es importante definir un futuro para todos. Queremos empezar bien la temporada y estar concentrados en el partido. El resto son conversaciones», dijo el dirigente brasileño.

Más tarde en rueda de prensa, el entrenador Thomas Tuchel aseguró que el estado físico de la estrella no le permite volver a los terrenos de juego. «Está en una fase de entrenamiento individual, 'in and out' con el equipo. Regresa después de una lesión (en un tobillo). No ha hecho una semana completa con el equipo, por lo que no está en condiciones de jugar con nosotros. Es la única cosa de la que hablo con él», declaró el técnico alemán, que no respondió a las preguntas sobre el futuro de Neymar.

Entre Barça y Real Madrid

Pero la situación ahora está más clara. El PSG ha hecho constar el deseo de salida de su joya. Esta es la parte más delicada para los parisinos, la de encontrarle un lugar donde ir, un club capaz de hacerse con el jugador más caro del planeta, comprado por 222 millones de euros en 2017.

Existen discusiones «más avanzadas», lanzó Leonardo sin mencionar ningún interlocutor. «Pero el PSG todavía no está preparado para aceptar», añadió este hombre con fama de duro en los negocios.

El Barcelona, donde Neymar conquistó la Liga de Campeones en 2015, sería el destino ideal para un jugador que ha permanecido cerca de Leo Messi, pero se habla también de un interés del Real Madrid, listo para competir con su rival catalán.

El culebrón amenaza con extenderse hasta el próximo 2 de septiembre, fecha de cierre del mercado, tras varias semanas llenas de rumores sobre la situación del prodigio brasileño.

Tras volver una semana tarde a los entrenamientos en julio, parecía que las relaciones entre Neymar y el club se habían destensado durante la gira promocional en China, donde el '10' retomó los entrenamientos colectivos, mostrándose contento delante de la prensa. Su compañero Kylian Mbappé expresó también su deseo de que su talentoso compañero se quede al menos un año más.

Pero la calma duró poco. Al igual que su amigo Dani Alves, que dejó París este verano para unirse al Sao Paulo, y el arquero Kevin Trapp, cercano a los brasileños y que recaló en Fráncfort, Neymar no deja dudas sobre su futuro, que no parece pasar por París.

El domingo no se verá expuesto a su afición, una parte de la cual no ha encajado bien sus declaraciones, en julio, sobre la remontada del Barcelona en la Champions de 2017, «uno de sus mejores recuerdos». Los aficionados, no obstante, podrán aplaudir a Mbappé o el uruguayo Edinson Cavani, que deberían cargar sobre sus espaldas el ambicioso proyecto del PSG.