Munúa no se fía y Algar no se arruga Julio Algar y Gustavo Munúa se dan la mano, ayer por la tarde en el estadio Cartagonova. / PABLO SÁNCHEZ / AGM «En un clásico no importa la tabla», dice el albinegro; «el Murcia sale a ganar siempre», recuerda el grana FRANCISCO J. MOYA Jueves, 4 abril 2019, 03:53

Tienen poco en común Julio Algar (Madrid, 1969) y Gustavo Munúa (Montevideo, 1978), entrenadores de Real Murcia y Cartagena respectivamente. Ayer se conocieron personalmente. Aunque ambos llevan toda la vida en el fútbol, nunca se han visto las caras en un terreno de juego, ni como futbolistas ni como técnicos. Real Madrid B, Villarreal, Córdoba, Murcia, Lorca, Cartagonova y Figueres fueron los equipos de Algar, quien pasó por los banquillos de Lorca y San Sebastián de los Reyes antes de aterrizar -hace quince días- en el Real Murcia. Nacional, Deportivo, Levante, Málaga y Fiorentina fueron los destinos del uruguayo antes de colgar los guantes y las botas y hacerse entrenador. Antes de venir al Efesé dirigió a Nacional (Uruguay), Liga de Quito (Ecuador) y Deportivo B.

Los entrenadores de Cartagena y Murcia admiten que vencer al eterno rival «te da un plus» y que el partido «es muy especial»

Tras la correspondiente sesión de fotos sobre la alfombra verde del Cartagonova, ambos se sientan en un viejo banquito de madera cercano al banquillo local para analizar el derbi de este domingo (Cartagonova, 19.00 horas) para 'La Verdad'. Están a la sombra, en mangas de camisa. Son las cinco de la tarde y de repente empieza a soplar un viento fresco, cargado de humedad, que hace tiritar un par de veces a Munúa. «Parece que no, pero aquí hace frío», comprueba Algar. En media hora de charla contenida, ambos se esfuerzan por esconder sus cartas. Se agradece, eso sí, que sean sinceros y reconozcan que el Cartagena-Murcia es un partido distinto a todos los demás. Es absolutamente diferente al resto. Ambos lo asumen. Y lo admiten.

«Vamos por caminos diferentes, pero en este derbi queremos lo mismo. El objetivo es brindarle la victoria a nuestros aficionados», comienza diciendo Julio Algar, quien confiesa que «si no hubiera sido el Real Murcia el club que me llama, yo hubiera seguido en la Cultural Leonesa [entrenaba al juvenil y colaboraba con la secretaría técnica del club leonés]. Las cosas están complicadas en el club y no hace falta que yo recuerde todas las vicisitudes ocurridas en los últimos meses. Me llaman, eso sí, para hacer un proyecto nuevo e ilusionante. Y vamos a intentarlo», promete.

Julio Algar. Entrenador del Real Murcia Recién llegado «Si no hubiera sido el Murcia el club que me llama, hubiera seguido en la Cultural Leonesa» Baile de entrenadores «Todo lo que ha pasado en el club es anormal. Y se han hecho cosas inviables en Segunda B» No firma el empate «Somos el Real Murcia y nuestra historia nos dice que hay que ir a ganar a todos los campos» Aficionados volcados «No vamos a llegar a darles lo que se merecen pero hay que intentar que se lleven alegrías»

Gustavo Munúa. Entrenador del FC Cartagena Mala racha «Lo que nos ha pasado en este último mes nos ha unido muchísimo más. Estamos fuertes» La grada 'juega' «Si el equipo rival se siente visitante en el Cartagonova, tenemos mucho ganado» Motivación especial «No quiero que los jugadores estén muy tranquilos ni tampoco muy ansiosos» El Murcia «Tienen dos puntas muy peligrosos y se arman bien atrás. Nos pueden generar problemas»

«Se han hecho cosas inviables en Segunda B y la idea es hacer las cosas bien a partir de ahora. A todo profesional le apetecería entrenar al Real Murcia e intentar cambiar la dinámica de los últimos tiempos. Eso es lo que queremos», explica el preparador del conjunto grana, el décimo que se sienta en el banquillo de Nueva Condomina en los tres últimos años. En ese mismo periodo de tiempo, el Efesé solo ha tenido dos entrenadores, Alberto Monteagudo y el actual, Gustavo Munúa.

Ambos coinciden en que el encuentro será «distinto» al de Nueva Condomina

«Lo ideal es mantener una idea y que el entrenador pueda desarrollar su trabajo. En ese sentido, el Cartagena está trabajando bien. Monteagudo hizo una buena labor, aunque al final no pudiera ascender, algo que es complicado aun estando todo el año el primero. Y ahora Munúa lo está haciendo bien. Lo lógico es apostar por una idea hasta el final de temporada. Todo lo que ha pasado en el Real Murcia es lo anormal. Si tienes confianza en un cuerpo técnico, hay que mantener esa apuesta. No hay que cambiar tan rápido de entrenador. No se puede correr antes de andar, ya que en el fútbol las prisas siempre son malas consejeras», observa Algar.

«No es un partido más»

Gustavo Munúa, técnico del Efesé, destaca por su parte que ganar «un partido muy especial, como es este derbi, siempre te da un plus». Confiesa que «no es un partido más para nosotros, aunque tenemos que ser capaces de controlar las emociones. No podemos tener una motivación desmedida. No quiero que los jugadores estén muy tranquilos ni muy ansiosos. Quiero que estén situados, a nivel anímico y emocional, en un término medio y que salgan a disfrutar del partido y a dar su mejor nivel. El derbi de la Región de Murcia ya lo viví en la primera vuelta y me gustó mucho todo lo que rodea al partido. Es lo que esperaba. Ese nervio lindo que te genera un partido así quiero que lo tengamos, pero sin llegar a entrar en un exceso de ansiedad», aclara.

Algar: «Son más que tres puntos, más allá de si los jugadores son cartageneros, murcianos o de otro lugar»

El uruguayo se muestra «tranquilo» y «esperanzado» de cara al futuro, a pesar de la mala racha que ha hecho que el Cartagena dilapide diez puntos de ventaja con respecto al Melilla en solo cuatro jornadas, cediendo así el liderato antes del derbi al conjunto norteafricano. «Lo que nos ha pasado en este último mes nos ha unido muchísimo más. Estamos más juntos y más unidos que nunca. El futbolista del Cartagena no piensa en lo individual. Piensa en lo colectivo. Y esta semana veo al jugador muy responsabilizado y con la ilusión de ganar ya ese partido que necesitamos para dejar atrás la mala dinámica del último mes», subraya el preparador albinegro.

Munúa resta importancia a los 21 puntos de diferencia que hay en la clasificación entre los dos equipos. «El Murcia es un buen equipo y en un clásico es todo muy parejo, sin importar lo que dice la clasificación. Tienen dos puntas muy peligrosos y jugadores de banda que te pueden hacer daño. Se arman bien atrás y nos pueden generar problemas, como ya nos pasó en la primera vuelta en Murcia», recuerda Munúa. No obstante, tanto él como Algar creen que el partido de este domingo será «diferente» al de la primera vuelta, «porque cada encuentro es distinto y además nosotros hemos cambiado gente con respecto a aquel partido», apunta el grana.

«Una afición impresionante»

Algar vistió la camiseta del Murcia en varios derbis regionales siendo jugador y sabe lo que significa este partido para la gente. «Son más que tres puntos, más allá de que haya futbolistas cartageneros, murcianos o de otro lugar sobre el césped. Todos saben que es un partido especial y es difícil controlar la ansiedad. Pero hay que tener la cabeza fría. La afición del Real Murcia ha demostrado desde el verano que es impresionante. Pese a esta situación tan mala que tenemos, van a venir más que nunca al Cartagonova. El Cartagena está en un buen momento y es normal que su afición esté con el equipo. El Real Murcia, por su parte, está acostumbrado a estar mucho más arriba. Y, sin embargo, nuestra afición se entrega con todo. No vamos a llegar a darles lo que se merecen, pero al menos hay que intentar que se lleven alegrías en lo que resta de temporada», afirma el técnico grana.

Munúa, por su lado, pide a la hinchada albinegra que «llene el campo» y «nos ayude a ganar el partido». Añade que «es fundamental que estén con nosotros, en este partido y en los que nos restan en el tramo final de Liga. Si el equipo rival se siente visitante en el Cartagonova, jugando ante un campo lleno y volcado con el equipo local, tenemos mucho ganado. Este año la afición del Cartagena se ha sentido identificada con su equipo. Y eso lo tenemos que recuperar en estas jornadas finales. Noto una energía muy positiva en el vestuario. Vamos con mucha humildad, pero a bloque. Respetamos al Murcia, aunque te digo que si equipo y afición vamos juntos estaremos más cerca de ganar el partido del domingo».

Algar no sabe si es mejor que el Cartagena llegue al derbi segundo en la tabla o que hubiera afrontado este duelo asentado en el primer puesto, con una buena diferencia de puntos sobre Melilla y Recreativo. «Nunca sabes qué es mejor, pero yo creo que nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro y que nuestro fútbol, que lo tenemos y es muy bueno, salga por sí solo. Me preocupan mis jugadores y que hagan lo que saben. Ellos tienen muy buenos jugadores y lo tienen todo para conseguir el ascenso. Si la gente no se pone nerviosa, estarán más cerca de acabar primeros en la jornada 38. Pero nosotros podemos ganarles», opina Algar.

Al entrenador del Murcia no le disgustaría un hipotético ascenso del Efesé. «Todo lo que sea bueno para la Región, me parece bien. Cada uno quiere lo mejor para su equipo, pero yo creo que es bueno que Murcia, Cartagena y Lorca estén lo más arriba posible». Y, a diferencia del presidente grana, José María Almela, no firma el empate en el derbi. «Hay que ser ambiciosos. Respeto al máximo al Cartagena, pero somos el Real Murcia y nuestra historia nos dice que hay que ir a ganar a todos los campos. Juegue con quien juegue, el Real Murcia tiene que ser un equipo ganador», sostiene.

Munúa, por último, aporta que «en esta Liga no se puede subestimar a nadie» y que no hay mal que por bien no venga. «En estos momentos, tras un mes sin ganar, nos hemos juntado y el Cartagena está más fuerte que nunca. Aquí, o todos bien o todos mal. O todos para adelante o ninguno para adelante. Hay un gran respaldo de la dirigencia y vamos por el buen camino», asegura.