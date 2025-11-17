La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Gennaro Gattuso, seleccionador de Italia. Efe
Análisis

Italia se asoma al abismo

La Azzurra, condenada a una repesca que le podría dejar fuera del Mundial por tercera vez consecutiva

Daniel Panero

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:46

Comenta

Italia vuelve a estar una vez más entre la espada y la pared. El conjunto que dirige Gennaro Gattuso cayó de forma sonrojante por 1- ... 4 contra Noruega y se jugará el pase al Mundial del próximo año en una repesca que puede ser terrorífica ante rivales como Turquía, Irlanda, Dinamarca, Escocia, Polonia o Bélgica, equipos que en otro momento fueron asequibles, pero que ahora nublan la vista de los aficionados italianos. Y es que puede ser el tercer K.O. mundialista consecutivo antes de llegar a la cita, un abismo que cada vez está más cerca para la tetracampeona del mundo.

