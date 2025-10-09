El Mundial sub-20 catapulta a un excelente Rodrigo Mendoza El murciano, brillando como pivote, ha jugado todos los minutos de un torneo en el que España ya está en cuartos de final

Un Mundial siempre es una cita marcada en el calendario del fútbol. En categoría sub-20, este campeonato toma aún más relevancia para los jugadores jóvenes de cada país porque le sirve como escaparate para reafirmarse en la élite, donde ya tienen minutos la mayoría de ellos. Este torneo no lo jugaba España desde 2013 donde había nombres como Deulofeu, Saúl Ñíguez o Paco Alcácer. En esta edición, el que está en boca de todos es Rodrigo Mendoza (Molina de Segura, 2005). El centrocampista llegó al Mundial con la plena confianza de Eder Sarabia en el Elche, demostrando su calidad en Primera.

El molinense venía pisando fuerte en su club y el ascenso de la pasada temporada le ha servido para ser un descubrimiento para muchos en Primera donde, de los cinco partidos que ha disputado, cuatro lo ha hecho de titular y uno saliendo desde el banquillo. Su rendimiento en el cuadro ilicitano ha hecho que Paco Gallardo le llamara para la cita mundialista, que se está disputando en Chile, y ha terminado siendo la brújula de la sub-20. España comenzó con más dudas que certezas el torneo, encuadrada en el 'grupo de la muerte' con Marruecos, Brasil y México. El debut ante Marruecos fue un golpe de realidad comenzando con una dura derrota que puso en alerta al equipo español. Las alarmas fueron a más tras el empate ante México, liderado por Gilberto Mora. Finalmente, la victoria ante Brasil dio el pase a España a octavos de final, como una de las mejores terceras. Y tras vencer a Ucrania (0-1), España ya tiene su plaza en cuartos de final.

En todos esos encuentros, el único jugador que ha sido fijo en el centro del campo ha sido Rodrigo Mendoza. El murciano ha jugado todos los minutos en una posición más atrasada de la que suele ocupar con Eder Sarabia en el Elche. Ante Marruecos, compartió el doble pivote con Peio Canales, futbolista del Athletic cedido en el Racing de Santander, que no ha vuelto a ser titular desde ese encuentro dejando su sitio a Thiago Pitarch, del Real Madrid Castilla. Ese doble pivote está siendo fijo en el centro del campo español y funciona de guardaespaldas del oriolano Rayane Belaid (Atlético de Madrid), que está yendo de menos a más en la mediapunta.

El medio del Elche dio una asistencia magistral a Pablo García para vencer a Ucrania y es fijo para Paco Gallardo

A pesar de estar jugando más lejos del área rival, Mendoza está consiguiendo llevar la manija y el control de la selección desde la posición de 6. Rol que demuestra la calidad y el nivel que escondía el molinense y que no ha sido descubierto para muchos hasta que no ha dado el salto a la élite. Como guinda al pastel, en el partido de octavos ante Ucrania dio la asistencia, de manera magistral, a Pablo García (Betis) para marcar el único gol del partido y conseguir el billete a los cuartos de final, que se jugarán este sábado ante Colombia o Sudáfrica.

Este no es el primer torneo de esta índole que disputa Mendoza en su corta carrera. En 2022 ya formó parte de la sub-17 de Julen Guerrero en el Europeo de Israel. En aquel campeonato, España llegó hasta los cuartos de final, donde cayó ante Portugal, y el murciano no tuvo mucho protagonismo. Solo disputó 73 minutos repartidos en dos partidos, ante Turquía y Serbia, este último saliendo de inicio. Después siguió contando en convocatorias con la sub-18 y la sub-19. Esta temporada, además de estar en el Mundial, también ha debutado con la sub-21 de David Gordo siendo titular en los encuentros ante Kosovo y Chipre de clasificación para el Europeo que se jugará en Albania en 2027. La confianza en Rodrigo Mendoza es máxima, tanto en la sub-21 como en el equipo mundialista que está yendo de menos a más en este Mundial sub-20 de Chile.

Así, Rodrigo Mendoza se reafirma como una de las perlas de nuestro país, con el mérito que conlleva serlo sin pertenecer a una de las grandes canteras del fútbol español. Formado en las escuelas del San Miguel y el Ranero, el Elche se llevó pronto a una de los grandes promesas del fútbol murciano. Su valor está en 20 millones y, acabe como acabe el cuadro ilicitano la temporada en Primera, a Mendoza le van a seguir llegando ofertas, como las que tuvo en julio del Paris FC o del Como, a pesar de estar blindado hasta 2028.

