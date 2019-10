Todas las miradas se centran en ellos Panorámica de La Condomina en el derbi jugado en febrero de 2018. / vicente vicens / agm El UCAM cuenta con Perales y Aketxe, mientras que el Murcia tiene a Curto y Chumbi para decidir el derbi SERGIO CONESA MURCIA Viernes, 4 octubre 2019, 02:50

Los pequeños detalles son los que suelen decidir en muchas ocasiones los partidos y con más motivo en categorías con tanta igualdad entre los equipos como pasa en la Segunda B, sin grandes individualidades que marquen las diferencias. Esa situación todavía se hace más notable en derbis como el que se va a disputar en La Condomina el domingo, a partir de las 12.00 horas, entre UCAM y Real Murcia. Nadie quiere perderse un partido que es especial para ambos conjuntos y sus aficiones, por lo que el principal objetivo es minimizar los errores propios y aprovecharse de los que pueda cometer el rival para llevarse los tres puntos.

El último trabaja contra reloj para llegar al partido del domingo, en el que Albés buscará cómo resolver la sequía goleadora de su equipo

Para decantar el encuentro a su favor, Rubén Albés y Adrián Hernández confían en sus parejas de ataque formadas por Christian Perales y Aketxe en los universitarios y Víctor Curto y Chumbi en los granas. Sin embargo, en los pimentoneros los problemas físicos han impedido a Chumbi jugar los dos últimos partidos y han evitado que la pareja murcianista haya podido coincidir sobre el terreno de juego. Solo en las dos primeras jornadas, frente al Cádiz B y el Algeciras, el técnico murciano pudo contar con sus dos hombres de referencias arriba.

UCAM Cristian Perales. Sin goles La temporada pasada marcó 15 goles con el San Sebastián de los Reyes, pero con el UCAM todavía no se ha estrenado. Aketxe. 1 gol Es el jugador referencia de los universitarios en ataque. Decidió con un gol hace dos temporadas un Cartagena-Murcia.

No obstante, los dos delanteros del Real Murcia han estrenado ya su cuenta goleadora. Chumbi lo hizo en el primer partido en casa de la Liga frente al Algeciras rematando un balón dentro del área en una buena contra entre Josema y Juanma. Curto ha perforado en dos ocasiones la portería rival en los dos últimos partidos, que ha disputado como titular, por lo que llega con una buena racha. Frente al Talavera anotó el tanto de la victoria desde el punto de penalti y abrió la lata contra el Villarrobledo la jornada pasada.

Una de las grandes dudas para Adrián Hernández a la hora de dibujar su once para jugar en La Condomina, una cita que siempre es especial para el club grana, es si apostar por Chumbi de inicio. El ariete trabaja para llegar al máximo al derbi y quiere volver a los terrenos de juego tras dos semanas fuera, y más en un partido tan especial. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el técnico murciano prefiera no arriesgar lo más mínimo con el aguileño y dé continuidad a la dupla formada por Curto y Toril con la que han llegado las dos victorias que suma este curso. El rendimiento de Toril ha sido bueno junto al catalán, de hecho en Talavera asistió a Josema para lograr el empate en un momento muy complicado para su equipo y frente al Villarrobledo anotó el segundo tanto aprovechando un gran pase de Manolo.

Real Murcia Víctor Curto. 2 goles Llega en racha después de marcar dos goles en las dos últimas jornadas, en las que ha sido titular. Chumbi. 1 gol Apura sus opciones de llegar al derbi tras dos jornadas fuera del equipo por problemas en los isquiotibiales.

Las cosas son algo diferentes al otro lado. Si algo no esperaba nadie cuando el UCAM comenzó la temporada es que al equipo universitario le faltara gol. El curso pasado el tridente formado por Christian Perales, Aketxe y Manu Justo anotó 36 dianas con las camisetas de San Sebastián de los Reyes, Cartagena y Coruxo, respectivamente. Sin embargo, en estas primeras seis jornadas los de Rubén Albés solo han marcado cuatro tantos, todos ellos en La Condomina, repartidos entre Manu Justo, Aketxe, Higón y Rafa de Vicente.

Distintas variantes

Albés busca la fórmula para dejar de lado esa sequía goleadora desde el inicio de la temporada como se ha podido ver en sus alineaciones con distintas variantes, aunque las dos últimas jornadas ha apostado por la pareja formada por Aketxe y Perales en punta. Precisamente el primero de ellos ha jugado todos los minutos de la temporada, con excepción de la primera jornada, en la que salió desde el banquillo para disputar la última media hora contra el Sanluqueño. El bilbaíno marcó su único gol de la campaña de momento para hacer el definitivo empate a dos contra el Marbella.

Por su parte, Perales pasó de ser titular en el estreno en la Liga a no jugar en la visita al Linense en la segunda jornada. Tras disputar unos minutos saliendo desde el banquillo frente al Marbella y en Huelva, se ha hecho con un puesto en el once, a pesar de no estrenar su cuenta goleadora. En cuanto a Manu Justó, llegó con el cartel de ser un hombre importante cedido por el Elche, pero de momento no encuentra su sitio y es el que menos minutos suma de los tres atacantes. Ha jugado dos encuentros desde el inicio y en uno de ellos, frente al Marbella, consiguió marcar.