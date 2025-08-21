La Minera vuelve a mirar a la Copa con un nuevo fichaje

Jesús Fernández Jueves, 21 de agosto 2025, 00:00 | Actualizado 00:05h. Comenta Compartir

La Deportiva Minera quiere seguir escribiendo su propia historia en la Copa del Rey. En el recuerdo de muchos aficionados quedan las paradas de Fran Martínez y el penalti de José Mas para cargarse a todo un histórico como el Alavés. En Llano del Beal no se lo podían creer, más aún cuando se enteraron de que su siguiente rival iba a ser el Real Madrid de Kylian Mbappé y compañía. Los blancos acabaron con el sueño de una humilde Minera

De esas gestas han pasado ya muchos meses, incluido dos cambios de entrenador. Popi no terminó la temporada en el banquillo y Pepe Aguilar consiguió el objetivo de mantener la categoría.

Ahora, con Checa al frente de una plantilla muy cambiada, buscarán volver a disputar la Copa del Rey. Para ello, tendrán que superar el primer escollo: el Águila de Adrián Hernández (sábado, 19.30 horas). Si lo consiguen tendrán que superar dos fases más para conseguir el último billete regional para esta competición.

El equipo minero ha comenzado con buen pie el curso veraniego. Checa todavía tiene que ajustar los pequeños detalles para conseguir que estos nuevos jugadores se conozcan en el campo y armonicen el juego de la mejor manera posible. En su último compromiso, este pasado martes, la Minera goleó por 4-0 al Lorca Deportiva, rival con el que se verá las caras este año en la liga.

Checa reconoció que les había salido el «partido redondo», pero le quita hierro al marcador al creer que Sebas se había guardado a sus mejores jugadores.

«Más allá del resultado, me quedo con la intensidad y cómo hemos competido» y que por supuesto «nosotros tenemos que ir cogiendo conceptos y mejorar muchas cosas», se le pudo escuchar al técnico de la Minera depués del partido.

Goles nigerianos

El club anunció ayer un nuevo fichaje para la entidad. Se trata de Eghosa Bello, un delantero sub-23 que llega cedido por el Granada. El nigeriano de 21 años viene de no tener ningún tipo de continuidad en el Zamora de Primera Federación. En el medio año que ha estado solo jugó un partido. Los seis meses anteriores defendió la camiseta del Recreativo Granada. Con el filial nazarí alternó titularidades con suplencias hasta completar un total de 17 encuentros y celebrar dos tantos. Ahora llega a la Minera para aportar goles con su imponente físico.

