La Minera suma un punto con olor a victoria ante el Melilla (2-2)

El empate conseguido por la Deportiva Minera en el Álvarez Claro frente a la UD Melilla puede calificarse como un auténtico triunfo moral. El escenario no era fácil: visitar uno de los campos más complicados del grupo y enfrentarse a un rival acostumbrado a hacerse fuerte en casa. Sin embargo, los de Checa demostraron personalidad y resistencia mental para sobreponerse a un marcador muy adverso.

El partido tuvo dos fases muy marcadas. En el primer tiempo, la Minera arrancó con orden y cierta valentía, sin complejos, tratando de tú a tú al Melilla. Pero la pegada local marcó las diferencias. En apenas seis minutos, del 39 al 45, los azulinos parecían sentenciar: primero con el tanto de Julio Iglesias, y después con la diana de Dago justo antes del descanso, un golpe psicológico que podría haber hundido a cualquiera.

Sin embargo, el equipo minero salió del vestuario con otra cara. Sin precipitarse, fue encontrando espacios y acumulando presencia ofensiva. El gol de Javi Vera a mitad del segundo acto fue clave: devolvió la fe a sus compañeros y trasladó la presión al conjunto melillense, que empezó a dar síntomas de nerviosismo. Desde entonces, los mineros fueron creciendo, y el esfuerzo encontró premio en el minuto 89, cuando Petcoff culminó la reacción con el tanto del empate. Los de Checa son segundos tras ser adelantados por el CD Extremadura.

