La Minera y la Minerva comienzan su sueño copero El cuadro de Llano del Beal visita al Águilas esta tarde y los del Secante recibirán mañana al Muleño en su estreno en la Copa RFEF

Pruden López Sábado, 23 de agosto 2025, 00:16

El premio de jugar ante un Primera División fue algo para recordar por la eternidad para la Minera la pasada campaña. En primera instancia, el equipo de Llano del Beal venció al Alavés y después se enfrentó al Real Madrid en un día que pasó a la historia. Aquella vez, el premio de la Copa del Rey lo lograron a través del ascenso directo a Segunda RFEF siendo campeones del grupo XIII de Tercera RFEF. Esta vez, el camino hacia la Copa del Rey es más largo, a través de la Copa Federación, con un Primera como premio.

Este campeoanto cuenta con dos fases: La autonómica y la nacional. La autonómica arranca esta tarde para la Minera y mañana para la Minerva, que quiere competir en el largo camino de la Copa Federación para conseguir un puesto en la Copa del Rey de este año. La Minera visitará El Rubial a partir de las 19.30, mientras que la Minerva jugará mañana en casa a partir de las 19.0 0 ante el Muleño. Los vencedores de estos encuentros se darán cita en la semifinal del próximo día 27 para pelear por ser uno de los finalistas de la fase autnómica el día 31. Los otros cruces de cuartos de final enfrentan al Mazarrón y al Olímpico de Totana, el domingo a partir de las 20.00 en Mazarrón, y al Yeclano y al Santomera el sábado a las 20.00 en La Constitución.

Para participar en este torneo, los equipos de Primera RFEF, Segunda RFEF y Tercera RFEF pueden alistarse de manera voluntaria siempre que no sean filiales, ni se hayan clasificado para la Copa del Rey en la temporada anterior, ni hayan jugado la fase nacional de la Copa Federación.

La fase nacional, al horizonte

El vencedor de esta fase autonómica tendrá un hueco en la fase nacional donde ya está inmersa la Unión Molinense tras cumplir con un baremo de la RFEF que le indica como uno de los mejores equipos de Tercera RFEF. Esta fase nacional la componen los 20 equipos que logran clasificarse tras ganar la fase autonómica, los 5 mejores equipos de Segunda RFEF, sin contar los filiales, que no hayan entrado en la Copa del Rey y que participan por méritos deportivos, y los 7 equipos de Tercera RFEF que no estén en la Copa del Rey pero que fueron de los mejores clasificados y los que fueron invitados directamente.

Para jugar ante un Primera en la próxima Copa, tendrán que estar entre los cuatro semifinalistas de este torneo. Tanto la Minera como la Minerva arrancan unduro camino por delante.

