La Minera se lleva el premio final gracias a su insistencia

Un gol de Roberto Alarcón en el último minuto le da la segunda victoria liguera (1-0) a los de Checa, imparables en este inicio de curso

Pedro Re

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:18

La Deportiva Minera logró una victoria trabajada y merecida en un duelo que se resolvió en el último suspiro, tras un esfuerzo constante y una paciencia que acabó teniendo premio. El conjunto de Checa fue dueño de la pelota durante todo el partido, pero se encontró con un Estepona ordenado y valiente, que apostó por cerrar espacios y por mantener su portería a cero hasta el final.

El primer tiempo dejó claro el guion: la Minera llevó la iniciativa, pero le costó mucho generar ocasiones claras ante la férrea defensa visitante. Rubén Mesa fue el más incisivo, primero con un disparo detenido por el portero y después con otro ajustado al poste que levantó a la grada. Sin embargo, poco más hubo en esos 45 minutos, pues el Estepona se limitó a resistir, sin apenas proyección ofensiva, aunque con un planteamiento serio y disciplinado.

Fe a prueba de bombas

En la segunda parte, la Minera acentuó su dominio y buscó con insistencia el gol que se resistía. Hasta que el encuentro entró en una fase final de máxima tensión, con la Minera volcada en ataque y el Estepona defendiendo con uñas y dientes. Cuando parecía que el empate sería inevitable, apareció Roberto Alarcón para firmar el gol de la victoria en el último minuto, un tanto que desató la euforia local y premió el empuje de los de Checa, que nunca bajaron los brazos y que certifican su estado de gracia.

