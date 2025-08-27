La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Minera celebra un gol, ayer. M.

La Minera se lleva el derbi contra la Minerva y jugará la final regional de la Copa Federación

Jesús Fernández

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:13

La Deportiva Minera se mete en la final de la Copa de Federación tras superar a la Minerva en el Secante por (1-2). Los goles de Omar Perdomo y Rubén Mesa dieron una ventaja insalvable para los de Jaime Alarcón.

El derbi cartagenero no pudo empezar con más rock and roll. Los espectadores no se habían acomodado en el campo municipal de la diputación de Alumbres cuando Omar Perdomo ponía por delante a los suyos. Un jarro de agua fría para los locales que veían como a los cuatro minutos todo lo ensayado se iba al traste.

El castigo de Mesa

Le hizo daño el gol y la Minera manejaba el encuentro e incluso puedo ampliar la ventaja. Cuando todo hacía indicar que se iban a ir al descanso con ese resultado apareció Rubén Mesa para rematar a la Minerva. Fueron dos goles en dos momentos claves del partido.

Tras la salida de los vestuarios, los locales, arropados por El Secante, recortaron distancias para ponerle emoción a los último 20 minutos. Cristo Martín engañó a Álex Lázaro desde los once metros.Lo intentaron los de casa pero no consiguieron cerrar la brecha a tiempo.

En el Llano del Beal están de celebración. Checa y los suyos siguen dando pasos para jugar de nuevo la Copa del Rey que tantas alegrías le dio la temporada pasada jugando contra el Real Madrid.

Su siguiente rival será el Yeclano Deportivo que derrotó al Mazarrón a domicilio. Los del Altiplano buscarán empezar el curso con una alegría tras el descenso del año pasado.

