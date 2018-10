El meta cartagenero Céspedes, a la sub 15 Andrés Céspedes, en un partido con el Valencia cadete. / la verdad Julen Guerrero lo cita para tres jornadas de entrenamientos en Las Rozas; salió del Ciudad Jardín y ahora destaca en el cadete del Valencia FRANCISCO J. MOYA Miércoles, 24 octubre 2018, 01:58

El joven portero cartagenero Andrés Céspedes, de 14 años, ha sido convocado por la selección española sub 15. Su técnico, el bilbaíno Julen Guerrero, ha citado a Céspedes para una concentración de tres días en Las Rozas. Tendrá lugar entre el lunes y el miércoles de la semana que viene. El chico juega en el cadete del Valencia y esta es su primera convocatoria con la selección nacional sub 15. Cumplió 14 años el pasado mes de julio y, a pesar de su condición de cadete de primer año, es el meta titular del Valencia CF Fundación, donde juegan los mejores cadetes de segundo año de la cantera ché.

Andrés Céspedes militó siempre en el Ciudad Jardín. Empezó en categoría chupetas y llegó hasta la categoría infantil. Hace dos temporadas, tras una destacadísima actuación con la selección murciana en el Campeonato de España (el combinado regional terminó segundo), el Valencia CF hizo valer su acuerdo de colaboración con el Ciudad Jardín y fichó al chico, que entonces tenía solo 12 años.

La progresión del cartagenero en la cantera valencianista está siendo espectacular. Recientemente, fue elegido mejor meta del torneo internacional sub 15 de La Vall. Y en estos momentos es el mejor cancerbero menor de 15 años del país. Y eso le ha llevado a la selección.

En la lista está también el hijo de Julen Guerrero, que juega en el cadete del Madrid, con Raúl

De este modo, Andrés Céspedes toma el testigo de otros cartageneros que fueron convocados por las categorías inferiores de la selección española. El último fue Juan Antonio Ros, quien estuvo en la cantera del Barça y ahora milita en el Celta B. Hace ya muchos años pasaron por la sub 17 o la sub 19 Diego Martínez de Ojeda, Carlos Velázquez y David Díaz. Ninguno fue luego profesional. Pedro Cordero estuvo en la sub 21. Y Añil y Juanmi, con la absoluta.

Con el hijo de Guerrero

Se da la circunstancia de que no existen competiciones oficiales en esta categoría, pero en los nuevos planes de la Federación Española de Fútbol, con Luis Rubiales al frente, se encuentra la idea de ir fogueando a la cantera nacional en edades en las que aún no existan torneos internacionales. Por ello, se ha optado por crear un equipo con los mejores chicos del país menores de 15 años, para que entrenen juntos y vayan conociéndose de cara a posibles convocatorias en el futuro con la selección sub 17.

Otra curiosidad de esta lista es que en ella está el hijo del seleccionador. Julen Guerrero ha convocado a su vástago, Julen Jon Guerrero, quien juega en el cadete B del Real Madrid que entrena Raúl González. También está el hijo de Santi Denia, ex del Atlético de Madrid.