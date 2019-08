Ligue 1 Mbappé pide que Neymar siga en el PSG Neymar y Mbappé, durante una sesión de entrenamiento en Shenzhen (China). / Franck Fife (Afp) «No quiero que se marche. Quiero que se quede con nosotros», señala el francés sobre su compañero de delantera, negando problemas entre ambos COLPISA / AFP PARÍS Viernes, 2 agosto 2019, 12:39

En medio de los rumores sobre la marcha de Neymar esta pretemporada, el delantero Kylian Mbappé ha afirmado este viernes que quiere que el brasileño «se quede» en el París Saint-Germain esta campaña.

«Seguro, no quiero que se marche. Quiero que se quede con nosotros», ha manifestado el delantero en su primera declaración sobre este tema, desde Shenzhen, en China, donde su club disputa el sábado la Supercopa de Francia, llamada 'Trophée des Champions'.

«He hablado de ello con él. Sabe lo que pienso de él y de su situación. Todo va muy bien entre nosotros. Nuestra relación está basada en la honestidad y el respeto. Como yo le respeto y admiro mucho, le he dicho lo que pienso de su situación», ha añadido.

Mbappé y Neymar comparten el cartel de la gira en China del PSG pero desde el final de la pasada temporada, varios elementos han alimentado las dudas sobre su sociedad en la próxima temporada: las reivindicaciones del campeón del mundo francés para tener más responsabilidades, la lesión del brasileño antes de la Copa América, los rumores de su regreso al Barça...

Recuperado

Mbappé ha puesto las cosas claras un día después del primer entrenamiento con el resto del grupo del talentoso brasileño, recuperado de su lesión. «Está como siempre. Ha vuelto al entrenamiento, se ha recuperado de su lesión. No hay nada particular. Ha mostrado de nuevo su calidad. No es algo nuevo. Todos conocemos su importancia», ha indicado el galo.

Mbappé liderará al PSG el sábado contra el Rennes, mientras que Neymar estará en la grada, obligado a purgar su tercer, y último, partido de suspensión. Las dos estrellas podrán reencontrarse sobre el césped en competición oficial el domingo 11 de agosto, contra el Nimes, en la primera jornada de la Ligue 1.