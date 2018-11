«Mamá, papá, me voy al derbi» Lucas Sánchez, Pablo Vidal y Alejandro López, en el estadio Cartagonova. | José Luis Aguayo, María Cuenca y Juan Noguera, en la explanada de la Nueva Condomina. / antonio gil | vicente vicens / agm Seis aficionados, tres granas y tres albinegros, vivirán mañana su primer Real Murcia-Cartagena RUBÉN SERRANO Cartagena Sábado, 17 noviembre 2018, 02:27

Hacerte una foto en la torre inclinada de Pisa, visitar la torre Eiffel, ir a un concierto... Siempre hay una primera vez en la vida y, aunque ya son muchos los enfrentamientos entre el Real Murcia y el Cartagena, nunca es tarde para ver en directo un partido entre los dos equipos más importantes de la Región de Murcia. 'La Verdad' ha reunido a seis aficionados (tres granas y tres albinegros) que mañana asistirán por primera vez a un derbi en la Nueva Condomina, para que relaten qué se siente a pocas horas de vivir en la grada un choque de rivalidad histórica. «Debe ser algo espectacular», coinciden.

Alejandro López, Pablo Vidal y Lucas Sánchez crecieron con la imagen borrosa de Carlos Carmona enfilando la portería de El Collao, en 2009; con los goles de Toché; con el subidón del gol de Fernando al Barcelona y el varapalo de Majadahonda, el primer gran golpe que les da el Efesé. Pero nunca, ni siquiera en el histórico 1-4 de hace nueve años, estos estudiantes de Administración de Empresas e Informática han pisado el estadio grana. «Este año, cuando terminamos la Selectividad y cumplimos los 18, dijimos: 'Mamá, papá, esta vez nos vamos al derbi'. Anteriormente, por el hecho de no haber cumplido la mayoría de edad, nunca nos dejaban ir solos en el autobús. Tampoco lo podíamos compaginar con los estudios. Lo vamos a pasar bien y, por supuesto, nos llevaremos la victoria. Ya nos tocaba 'debutar', estamos deseando ver un derbi que no sea en el Cartagonova», relatan.

Un derbi en la Nueva Condomina creen que debe ser «espectacular», y que los goles del Cartagena los celebrarán «igual, vayamos ganando o perdiendo. Con ver el ambiente y los piques entre la afición, ya nos iríamos contentos. Este es uno de los partidos más grandes que hay en la categoría y vamos a tener la suerte de verlo en directo. Vamos a saltar encima de la butaca», sentencia López. «Estoy deseando ver la llegada del autobús al estadio, todo rodeado de una marea grana», opina Sánchez, «en tensión» toda la semana.

Si tuvieran que apostar por un once, sin duda no dejarían fuera a Vitolo. «Es una bestia, su experiencia se nota en el campo y es un partido para grandes guerreros como él, Moisés, Cordero y Aketxe. Confiamos en ellos», sostienen Vidal y Sánchez, ídolos de Toché. «Nos dio muchas alegrías y sus goles son los que más hemos celebrado».

«Me sé todos los cánticos»

Ni mucho menos se podía esperar Juan Noguera celebrar un gol del Real Murcia. Este venezolano de 36 años vive en la capital desde hace dos y trabaja como fisioterapeuta en una clínica de Churra. Esta temporada, por primera vez, se ha hecho socio y además forma parte de la peña Piensa en Grana. «Cuando llegué a la ciudad, solo veía carteles del UCAM Murcia, y pensé en ir a algún partido porque soy un fanático del fútbol. Mi equipo es el Carabobo. Pero unos amigos me dijeron: 'No, no, no. ¡Ni se te ocurra, te vienes con nosotros a la Nueva Condomina».

Este curso, Noguera ha experimentado «un mundo de sensaciones» en el fondo sur. «Lo que yo siento en la grada de la Nueva Condomina es historia, es pasión. Ángel López [el presidente de la peña] me enseñó todos los cánticos y estoy totalmente volcado en la barra de animación, como uno más. Es imposible no enamorarse, este es un equipo sufridor. La temporada pasada me perdí el derbi por el trabajo, lo escuché por la radio y se me pusieron los pelos de punta. Hay un pique tremendo entre el Murcia y el Cartagena, también entre las ciudades, y tengo ansias de que llegue ya la hora», explica.

Contando las horas también está el matrimonio murciano de José Luis Aguayo y María Cuenca. «Nunca he estado muy vinculado al Real Murcia, pese a que mi familia es muy futbolera. Pero este año, también influenciado por los amigos, me picó la curiosidad, empecé a informarme de los equipos murcianos y me hice peñista de Piensa en Grana con mi mujer y con unos amigos. Anteriormente no era socio, y solo vi algún partido suelto en Segunda. Pero esta vez, lo que he descubierto y me encanta es la implicación de la gente por el club de su tierra. Y lo he descubierto ahora, y eso que de niño vivía al lado de la vieja Condomina y nunca llegué a ir», asegura él, ingeniero técnico industrial de 34 años.

Hija de un exportero

En el caso de su mujer, el tiempo le ha puesto al final en el lugar que le correspondía: su padre, Tomás Cuenca, fue portero del Real Murcia durante finales de los 70 y principios de los 80. «Siempre hemos sido de ver fútbol, porque mi padre también pasó por el Alavés y el Alcoyano. Cuando se retiró, nos mudamos a Alicante y de niña sí que fui a algún partido del Hércules. Cuando volvimos a Murcia, allá por 1999, he visto al Murcia de manera puntual, en la vieja Condomina, porque trabajaba en la empresa que gestionaba las cantinas. Vi todos los partidos, en la época de Primera. Pero cuando se cerró esa etapa, se me bajó la euforia y no he vuelto hasta este año, con otra pareja de Piensa en Grana», sostiene esta administrativa.

«Ni mucho menos esperaba que me vida diera un giro en este sentido. Me emociona ver a la gente tan volcada con el equipo. Me apetece muchísimo comprobar de primera mano ese ambiente de derbi del que tanto se habla. Mis amigos se ríen de mí, pero este año hay muchos socios nuevos».