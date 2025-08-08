El Malacitano recurre a la RFEF mientras teje una alternativa

Antonio Zomeño Viernes, 8 de agosto 2025, 20:21 Comenta Compartir

La historia del traslado de La Unión Atlético, rebautizado ya como CD Unión Malacitano, atraviesa un capítulo incierto a menos de un mes del comienzo de la Segunda Federación. Tras recibir el pasado miércoles la negativa de la Real Federación Española de Fútbol como un jarro de agua fría, el club ha dado el siguiente paso en su determinación de competir en Málaga al interponer un recurso al Comité Nacional de Segunda Instancia.

La entidad presidida por Julián Luna insiste en que el procedimiento se ajusta a la legalidad vigente. El proyecto, que incluía el cambio de sede y ente territorial, contaba con el respaldo de la junta directiva del club, de la Federación Murciana y de la Andaluza. Con todo, la mudanza a Málaga parecía resuelta a falta de una aprobación final que se antojaba un mero trámite.

Pero la RFEF, en su resolución negativa, argumenta que el cambio propuesto no se ajusta a los cauces establecidos para traslados en competiciones de ámbito nacional. A ojos de Rafael Alonso Martínez, magistrado a cargo de la causa, no se trata de un traslado, sino de la creación de una nueva entidad deportiva, lo que obligaría al club de Julián Luna a despegar desde el último escalón del fútbol andaluz. Aunque el Malacitano se encuentra inscrito tanto en Segunda RFEF como en Copa del Rey, figura como equipo adscrito a la Federación Murciana, lo que le obligaría a disputar sus partidos dentro de las fronteras regionales.

Un nuevo escenario

A pesar del rechazo inicial, el club no renuncia a su propósito de competir en Málaga esta temporada. El plan sigue pasando por utilizar el Ciudad de Málaga como estadio y fijar allí su sede social, pero, de forma paralela a la apelación de la sentencia, en el entorno del club ya han comenzado las gestiones para encontrar un hogar alternativo en el caso de que el recurso no prospere y el Malacitano se vea obligado a competir dentro de la Región.

En este supuesto, el club podría 'hacer vida' en Málaga y desplazarse a Murcia cada quince días para disputar sus partidos como local. Entre las opciones que suenan con más fuerza se encuentran las instalaciones de Pinatar Arena y el Juan Cayuela de Totana, cuya cesión al club para la celebración de sus encuentros ya se estaría gestionando con el grupo municipal de la localidad, según adelantó en la tarde de este viernes la cuenta @Nacional10x en 'X'.

El Polideportivo Municipal Miguel Expósito, hogar de La Unión Atlético hasta este verano, se encuentra cerrado por obras de mejora, pero las instalaciones se abrirán al público en septiembre, lo que permitía al club dirigido por Julián Luna un regreso a casa. Aunque las relaciones entre el Ayuntamiento de La Unión y el club han sido nulas desde el final de la pasada campaña, su alcalde no cierra las puertas a un posible entendimiento.

«Nosotros siempre hemos apoyado al club dentro de nuestras posibilidades, pero no podemos aceptar exigencias desproporcionadas. Tendría que haber una reunión seria donde se aclaren responsabilidades y compromisos. Nuestra mano sigue tendida, pero debe haber un equilibrio entre lo que se pide y lo que podemos ofrecer», declara el alcalde Joaquín Zapata a LA VERDAD. La resolución del recurso llegará en los próximos días, con el Malacitano dispuesto a elevar su causa a las instancias necesarias para conseguir el traslado.