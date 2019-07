Tercera Walter Pandiani: «Es un placer estar en el Lorca FC» Rubén Corona, Roberto Torres, Pandiani y Morris Pagniello, ayer, en el Artés. / jaime insa / agm Roberto Torres presenta el nuevo proyecto, en el que entra la firma de Pagniello, dueño del Racing Murcia, para buscar el ascenso PEDRO RE Jueves, 11 julio 2019, 01:27

«Es un placer estar en una entidad como esta», dijo ayer el conocido Walter Pandiani, sorprendente entrenador del Lorca FC, en Tercera, en su presentación. Pandiani es el rostro más conocido en un proyecto con muchas novedades y una intención: que el equipo ascienda a Segunda B. Roberto Torres, dueño del club, dio a conocer ayer los últimos movimientos. Ante la negativa de la mayoría de los futbolistas a jugar gratis en el Lorca FC la próxima campaña, como pretendía el club, Torres se ha movido y ha encontrado una empresa patrocinadora que aportará dinero para que el proyecto sea de los más importantes en el grupo XIII de Tercera. Se trata de Genova Internacional School of Soccer y llega de la mano de Morris Pagniello, dueño asimismo del Racing Murcia, equipo que va a entrenar David Vidal.

Esta ha sido la firma que ha traído al Lorca FC a Pandiani para que se estrene en un banquillo sénior, tras haber estado en equipos juveniles como el del Europa y Hospitalet. El uruguayo y la nueva firma serán los encargados de confeccionar una plantilla plagada de jóvenes valores, aunque también tendrá algún toque de veteranía. La idea es empezar la pretemporada el lunes 22 de julio y disputar el primer partido amistoso justamente ante el Racing Murcia. De momento, el club cuenta con los futbolistas Samuel Romero, Ahmed Khalil, Edgar Bangoura, Guillen Anglada, Agustín de Giovanni y Alleu Baldeh. El próximo en llegar puede ser el guardameta Diego Anderson, uruguayo con pasaporte italiano.

Roberto Torres comentó que «tengo que agradecer a Genova Internacional que se haya sumado a nuestro proyecto. No niego haber encontrado muchas dificultades, sobre todo en la Región, cosa extraña porque fuera la gente estaba dispuesta a morir por jugar en el Lorca FC. Aquí los futbolistas, si no se les paga 500 o 600 euros, no quieren jugar, pero la persona responsable de Genova Internacional, Morris, me llamó y me dijo que le encantaría estar en el proyecto».

Con la llegada de este grupo italiano fue posible que Pandiani fuera el entrenador. El uruguayo dijo que «es un placer estar en una entidad como esta. El presidente y Genova me han dado la oportunidad, que tomo con mucha conciencia y ganas de trabajar. Estamos confeccionando una plantilla competitiva para cumplir el objetivo»

Sobre su etapa como futbolista -pasó por el Deportivo, Osasuna, Espanyol y Villarreal, entre otros-, aseguró que «lo de futbolista ya no cuenta. Da experiencia, porque estuve 23 años jugando profesionalmente, pero ya está. Ahora llevo tres años entrenado con equipos juveniles y también con el Masnou, conjunto descendido de Tercera».

Ahora faltan por saber las intenciones de Pagniello, con éxitos como el del Jumilla o fracasos como el del Eldense. El italiano comentó que «decidimos aportar una ayuda a este proyecto para intentar subir. Traje a Walter, le gustó Lorca y aquí está en una buena infraestructura».