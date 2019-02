GRUPO XIII Urgencias en el Artés Carrasco Gerard Artigas es duda para el partido que el Lorca FC disputa hoy ante el Minerva PEDRO RE Lorca. Domingo, 24 febrero 2019, 11:47

El Lorca FC cierra el mes de febrero disputando su cuarto encuentro consecutivo en el Artés Carrasco. No habrá pleno porque en los tres anteriores ganó dos y empató uno ante el UCAM Murcia B. Ese resultado le dejó fuera de los puestos de promoción, la estancia en el cuatro puesto fue breve. Ahora la urgencia es ganar a la Minerva para seguir en el buen camino, sumar los tres puntos y no perder la estela de los elegidos. Puede recuperar esa posición si el Mar Menor no hace los deberes en el Pitín ante el Mazarrón. El partido entre Lorca FC y Minerva comienza a las 12 horas.

El cuadro visitante llega a Lorca en una posición acorde a lo que se podía esperar, cuando el Lorca FC jugó en su campo estaba en posición de descenso. Ese partido de la primera vuelta terminó con empate a cero. El equipo de Salva Fernández, que sustituyó a principio de Liga a Luis Franco en el banquillo, ha ganado los dos últimos partidos. Logró los tres puntos en casa del Cieza, la pasada jornada derrotó en su campo a La Unión Atlético. Lejos de su campo también ha ganado otros cuatro partidos, ante el Estudiantes, el Algar, el Ciudad de Murcia y el Olímpico de Totana.

El equipo de Jaime Pérez llega al choque con algunas novedades en la plantilla. Dos de sus jugadores no estarán para ayudar lo que resta de temporada por diversos motivos. Aitor Castro dejó el club, mientras que Franco Nicolini está lesionado por un periodo largo. Está sancionado el centrocampista Albert, Gerard Artigas será duda hasta última hora por unas molestias. A pesar de las ausencias, el entrenador cuenta con jugadores suficientes para hacer un once con garantías.

A la estala del Yeclano

El Lorca Deportiva, por otro lado, tiene hoy otra oportunidad para seguir asentado en la segunda plaza de la tabla, ya que alcanzar la primera plaza del Yeclano Deportivo, equipo que tiene trece puntos más, es una quimera. Ahora necesita consolidarse tras el líder. Para que así sea tendrá que ganar esta mañana en el Ángel Celdrán (12 horas). Le espera la Deportiva Minera, equipo entrenado por José Carlos Trasante. Será un partido competido, sin favorito para quedarse con los tres puntos.

El equipo del Llano del Beal se encuentra en mitad de la tabla, con los puntos suficientes sobre los puestos de descenso para que el partido de esta mañana no sea ninguna final. El choque de la primera vuelta jugado en el Artés Carrasco terminó con una cómoda victoria del Lorca Deportiva. La Deportiva Minera no es un rival muy fiable cuando juega ante su afición. Solo ha sido capaz de ganar cinco partidos, ante Águilas, Los Garres, UCAM Murcia B, Algar y Mazarrón. Otros cinco equipos se han llevado los tres puntos y cuatro lograron el empate.

El conjunto lorquino solo tiene una baja, la de Oliva, que tendrá que cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas. El jugador andaluz podría ser sustituido en la parcela central por Higgins. Sergio Sánchez no realizará muchos cambios, aunque la principal duda puede estar en la portería.