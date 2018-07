Un último salvavidas para el Lorca FC

La Asamblea General de la Federación Española de Fútbol se reunió ayer con los ojos de Lorca y Yecla puestos en Madrid, con motivo de la disputa por la plaza en Segunda B que mantienen, tras no admitir el jueves la federación la renuncia de los lorquinos a jugar en la categoría. Aunque se realizaron los sorteos de los calendarios de Primera y Segunda y del fútbol femenino, no se produjo lo mismo para la Segunda B, en la que la federación ha abierto la puerta al Lorca FC para que solucione sus problemas antes del 31.

Los equipos del tercer escalón del balompié nacional deberán esperar a finales de la presente semana o comienzos de la próxima para conocer la hoja de ruta que seguirán en el campeonato liguero. Lo que sí recibió ayer el visto bueno del órgano federativo fue la composición de los grupos que propuso la Comisión de Segunda B. La intención inicial de los equipos murcianos fue la de sustituir a Las Palmas Atlético por el Conquense con respecto al reparto de la última temporada. Finalmente fue el Talavera el que ocupó la vacante dejada por los canarios.

De esta manera, 5 murcianos (Real Murcia, Cartagena, UCAM, Jumilla y Lorca FC), 10 andaluces (Sevilla Atlético, El Ejido 2012, San Fernando, Granada B, Recreativo, Linense, Malagueño, Marbella, Almería B y Sanluqueño), 3 extremeños (Villanovense, Don Benito y Badajoz), el mencionado Talavera y el Melilla serán oficialmente los integrantes del grupo cuarto de Segunda B.

La decisión de la federación reactiva las gestiones para la venta del Lorca FC

Sin embargo, la relación de equipos que recibió ayer el visto bueno de la federación puede experimentar un último cambio. La modificación la puede provocar la salida del Lorca FC. El conjunto lorquino fue ratificado como miembro del grupo IV de Segunda B, pese a que presentó su renuncia el 19 de julio. Sin embargo, el paso dado por Xu Genbao, dueño del equipo de la Ciudad del Sol, llegó tarde porque el reglamento de la federación recoge que dicha renuncia debía producirse, como muy tarde, 10 días antes de la celebración de la Asamblea General que tuvo lugar ayer. Sin embargo, la retirada del Lorca FC se efectuó con solo 5 días de antelación.

Si el club no fuera capaz de hallar inversores, la plaza pasaría al Yeclano, que tendría que pagar casi 500.000 euros

De esta manera y, aunque el presidente de la Federación Murciana de Fútbol, José Miguel Monje Carrillo, anunciara públicamente que la plaza de los lorquinos sería ocupada por el Yeclano Deportivo y el hueco de los del Altiplano en el grupo murciano de Tercera por El Algar, la situación se encuentra en la actualidad en el aire.

Si los del Altiplano no pudiesen hacerse cargo del coste, la plaza sería ofrecida al Mar Menor, Pulpileño y Churra

El Lorca FC tiene una deuda contraída de 480.000 euros y cuenta de margen hasta el 31 de julio para hacer frente a los pagos pendientes si quiere mantener su plaza en Segunda B. En caso contrario, sufrirá un descenso administrativo a Tercera. Esta semana, el lunes en concreto, el equipo lorquino emitió un comunicado en el que negaba su desaparición y anunciaba la búsqueda de opciones para emprender un nuevo proyecto que mantenga con vida la aventura que se niega a sostener Xu Genbao.

Fondo de compensación

El hecho de que el Lorca pueda recibir un fondo de compensación de parte de la Liga por su descenso de la última temporada desde Segunda es una de las cuestiones que puede mantener con vida al club debido a que recibiría 1,2 millones de euros que le permitirían armar un equipo con garantías y tener un buen colchón económico.

Por eso, la clave en la actualidad radica en la entrada de algún inversor que permita el pago de la deuda necesaria para que el equipo pueda seguir en Segunda B. Pese a romper relaciones con Genbao, emprendedores que tantearon su desembarco en el Lorca FC como el turco Deniz Kiziloz pueden volver a tener protagonismo y participación para que el proyecto siga en pie.

En caso de que después del 31 de julio el Lorca no haya pagado la cantidad que debe, se abre otro escenario en el que el primer paso que dará la federación es encontrar un sustituto para que compita en el grupo IV de Segunda División B. El reglamento federativo recoge que la entidad que ocupe una plaza deberá asumir el pago del montante de la deuda que supuso el descenso a Tercera de ese equipo.

Según la federación, el primer candidato sería el Yeclano, pero su presidente, Pedro Romero, apuntó ayer a 'La Verdad' que «nosotros hemos sido siempre un club pagador, no tenemos deudas, pero no tenemos 400.000 euros para competir, aquí no hay ni inversores chinos ni dinero caído del cielo, ni lo queremos».

Si los de Yecla renunciaran a la plaza del Lorca FC en Segunda B, los siguientes en recibir el ofrecimiento serían los otros equipos que jugaron el 'playoff', es decir, Mar Menor, Pulpileño y Churra, por este orden. En caso de que estos tampoco hicieran frente al pago necesario para militar en la categoría de bronce, el reglamento recoge que la plaza se ofrecería al Lorca Deportiva y luego al resto de equipos de Tercera División y, si tampoco se encuentran interesados, la última opción sería sondear al resto de equipos descendidos de Segunda B.

Desde la Federación Murciana entienden que, si el 31 de julio el Lorca FC no paga lo que debe y baja a Tercera, su puesto le correspondería al Yeclano. Así se lo ha transmitido a la Federación Española en un informe jurídico elaborado por sus abogados. Asimismo, otros equipos como el Plasencia, el Mérida y el Cádiz B también han mostrado interés por ocupar una eventual vacante de los lorquinos. La decisión final se conocerá dentro de una semana, salvo que el equipo de la Ciudad del Sol salde su deuda antes.