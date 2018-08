Torres: «Estoy poniendo mucho corazón y esfuerzo»

Tras muchos días de incertidumbre, ya es una realidad el cambio de dueño. El Lorca FC está ahora en manos del abogado madrileño y dueño de una empresa de construcción Roberto Torres, que llevará el club junto a su hermano. Y ya está trabajando con la misión de no perder la categoría, para lo cual tendrá que prosperar el recurso presentado ante la Federación Española, además de pagar los 482.000 euros de deuda. En todo caso, Torres está dispuesto a jugar en Tercera si su recurso no prospera.

Roberto Torres reconoce que «llevamos algunas semanas trabajando en la adquisición del club, pero por distintos motivos no hemos llegado a un acuerdo antes. Aunque la única persona que me va a acompañar en este proyecto es mi hermano, también cuento con la gente del club. Estoy poniendo mucho corazón y esfuerzo, y lo seguiré poniendo todos los años que esté al frente de este equipo».

El nuevo dueño del Lorca FC estará en la ciudad mañana o el martes para dar a conocer el nuevo proyecto. En todo caso, está pendiente del dictamen de la Federación Española. «Todavía desconozco la categoría en la que jugaremos la próxima temporada y, una vez tengamos clara la situación, empezaremos con el trabajo deportivo».

Torres comenta que «nunca he tenido una vinculación directa con el fútbol, aunque de forma indirecta he participado en algunos equipos de Tercera División, dentro de la gestión y el control económico. En cuanto al futuro quiero decir que, mientras no exista una resolución de la Federación Española, todas las puertas están abiertas, pero que nadie piense que no estamos trabajando para mantener la categoría en Segunda B».

Sobre las gestiones para que el club no descienda explica que «creo que el equipo se puede mantener, aunque al final será lo que considere la Federación Española. Hay que cumplir un reglamento y nosotros nos encontramos trabajando para el Lorca FC, pero acabo de coger el club y ahora tengo por delante unos aspectos jurídicos bastante complejos. Mi cabeza no puede tomar ahora ninguna decisión deportiva, lo haremos el próximo lunes».

La situación del Lorca FC a día de hoy es algo confusa. Al menos, el club tiene futuro, no va a desaparecer, como se llegó a especular en los últimos días de julio, pero desconoce en qué categoría va a jugar la próxima temporada, aunque se continúa pensando en Segunda B.

Por el momento ya tiene presidente y unos cuantos empleados que pueden ser la clave para la buena marcha del equipo, pero carece de director deportivo y de entrenador. En lo que se refiere a la plantilla hay tres jugadores con contrato, que son el portero Jaume Valens, el lateral izquierdo Morros (cedido al Cartagena la pasada temporada) y el atacante Santi Luque.