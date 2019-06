TERCERA DIVISIÓN Primeras pruebas tras la llamada a filas Un momento de las pruebas de captación del viernes. / jaime insa / agm Treinta jugadores acuden al inicio de las jornadas para enrolarse en el Lorca FC, tras el anuncio del club PEDRO RE Murcia Domingo, 30 junio 2019, 11:36

El Lorca FC ya empezó con su novedoso proyecto que tiene como uno de sus pilares la captación de futbolistas para que jueguen gratis en el equipo la próxima temporada. En las instalaciones del anexo del Mundial 82 se presentaron el viernes unos 30 jugadores, la mayoría de la Región y algunos de fuera de España, tras el anuncio en las redes sociales. Como el club carece de técnico, estuvieron al frente el propio presidente, Roberto Torres, y también su sobrino. La idea es hacer una plantilla con jugadores que busquen proyectarse. Tras la segunda jornada de captación, este sábado, habrá qué ver si el club se queda con alguno de los que han probado.

Roberto Torres habló del proyecto. «La idea es sacar uno o dos jugadores, que ya sería un éxito. Que quede claro que queremos lo mejor en cada puesto y no vamos a dejar que cualquiera se ponga esta camiseta. Queremos captar el talento que no ha ido a otros equipos». Sobre el entrenador comentó que «estamos al habla con tres técnicos y estamos a la espera de tomar una decisión. Yo les agradezco que hayan confiado en este proyecto. En lo que se refiere jugadores, tenemos cinco o seis cerrados, aunque firmados solo dos».

Sobre la posible fusión de los dos clubes de Lorca dijo que «yo nunca me he negado a lo que considero mejor para el fútbol en Lorca. La fusión es lo mejor para mí, pero eso implica derechos y obligaciones. El Lorca FC tiene una serie de derechos por las obras en el Artés y otros campos construidos que costaron mucho dinero. Si la fusión significa que todos nos hacemos cargo de la deuda, para mí perfecto. Yo tengo buena fe, pero no me gusta que me tomen el pelo».

Añadió sobre el proyecto que «la verdad es que no hemos comunicado mucho lo que estamos haciendo y no se ha entendido aún, o no se ha cogido en su contexto con los datos que hemos dado. Creo que es un proyecto bonito, es lo que vamos a intentar hacer. Con esta fórmula hacen falta tres o cuatro años para terminar con la deuda».