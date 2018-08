Otro parón en el Lorca FC, que espera categoría Estadio Artés Carrasco. / JAIME INSA «La última vez que aguardamos tanto, el resultado no fue bueno», dice Torres PEDRO RE LORCA Jueves, 9 agosto 2018, 00:43

Tras el descenso administrativo, el pasado martes, del Lorca FC por el impago de 482.000 euros a la Federación Española, acabó un culebrón, pero empezó otro, y es saber en qué categoría jugará definitivamente el club que Roberto Torres ha comprado al chino Xu Genbao. El Lorca espera que sea en Tercera, pero no lo tiene claro. De momento, la Murciana ha aplazado el sorteo de la categoría, hasta que no tenga una resolución oficial de la Española, que podría impedir que el Lorca FC jugase en Tercera División, considerada categoría nacional.

En el club lorquino se esperaba ayer una resolución que no llegó. Roberto Torres, que se encontraba en Lorca, se desplazó a Madrid con la intención de conocer de primera mano el destino de su equipo para la temporada 2018-19, pero no tuvo éxito. «Aún no hay nada oficial. La última vez que esperamos tanto, el resultado al final no fue positivo», dijo en referencia a la pérdida de la plaza en Segunda División B.

Un técnico conocido

Torres: «El entrenador me ha contado que quiere esperar a la resolución para empezar»

De esta manera, el arranque del Lorca FC vuelve a retrasarse. «Me ha contado el entrenador que quiere esperar a la resolución para empezar con los entrenamientos y la pretemporada», explicó ayer el dueño. Sobre el técnico, Torres no quiso decir ayer su nombre, solo que «es una persona del club, de toda la vida de Lorca. El viernes lo confirmaremos todo, porque también depende de la categoría, no sabemos si podemos contar con él o no para el futuro. Esta situación me está generando demasiadas contingencias que espero superar».

Lo que sí es seguro es que el equipo que preside Roberto Torres ha perdido la posibilidad de jugar la Copa del Rey tras el descenso, después de quedar exento en la primera eliminatoria. En la segunda se iba a enfrentar al ganador del Rápido de Bouzas-Unionistas.