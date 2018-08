Lorca FC El Lorca FC jugará en Tercera Torres, ayer. / Jaime Insa / AGM Fin al culebrón para el club de Roberto Torres, que anuncia a Tato como entrenador y espera la ayuda de la Liga para hacer frente a las deudas PEDRO RE LORCA Sábado, 11 agosto 2018, 02:57

Fin a la angustia para el Lorca FC, que perdió su plaza en Segunda B por deudas, pudo haber desaparecido y luego se dijo que podría caer hasta Preferente. Al final, jugará en Tercera División. No es lo mejor para un club que la pasada temporada estaba en Segunda, pero al menos su nuevo dueño, Roberto Torres, ya sabe a qué atenerse y el equipo puede empezar a rodar. El madrileño ofreció ayer una rueda de prensa para explicar sus primeros pasos en el Lorca, del que conoció que jugaría en Tercera en plena comparecencia. «Oficialmente se puede decir que soy el dueño del club desde el 8 de agosto. El problema es que el club no hizo el pago antes del 31 de julio y, tras esa fecha, no hubo ya posibilidad de seguir en Segunda B. Es más, este club estaba en proceso de desaparición el 1 de agosto».

Torres continuó diciendo que «yo no conocía todo esto, pensaba que la deuda con la Federación Española expiraba tras el descenso, pero eso no es así. Además, pensaba que se podía pagar la deuda después de ascender, pero tampoco es así. La federación me dejó claro que pagar después del día 31 no impediría el descenso, así que bajamos y ahora nos encontramos en una situación en la que tenemos que abonar esa cantidad para que el club tenga futuro. Ahora hay que pagar toda la deuda en unos plazos y espero que tengamos la ayuda para poder hacer frente a las deudas».

Además, el empresario madrileño comentó que «la deuda supera los dos 2 millones de euros». Sobre lo ocurrido, Torres siguió explicando que «me ha faltado el suficiente conocimiento. Creo que no me han engañado, lo puedo decir ahora que conozco el reglamento».

Así, se mantiene la incertidumbre de saber cómo hará frente a los pagos, sobre todo si no llega la ayuda esperada por el descenso, pero al menos la Federación Española de Fútbol permite al Lorca FC disputar la temporada 2018-19 en Tercera División tras el descenso administrativo de Segunda B.

Sin margen de error

El Lorca FC ha entrado en una Liga en el grupo XIII que contará con 22 equipos y, por lo tanto, se tendrán que jugar 42 jornadas. En la primera jornada, que se disputará el 26 de agosto, el equipo de la Ciudad del Sol recibirá al Churra en el estadio Artés Carrasco. Ahora toca pensar solo en lo deportivo, con fichajes, entrenamientos y partidos amistosos. El Lorca FC llega con demasiado retraso y no tendrá margen de error a la hora de confeccionar una plantilla cuyo objetivo será el ascenso.

Eso sí, el entrenador ya está elegido desde hace tiempo. Se trata de un hombre de la casa, que la pasada temporada estuvo de segundo en el Lorca B junto a Jorge Pérez. Antonio Alcázar, Tato, tendrá su gran oportunidad para demostrar sus cualidades en el banquillo. El lunes empiezan los entrenamientos y lo harán con un buen número de jugadores con los que el club ha ido hablando.