Kiziloz no paga a Genbao porque se siente estafado Denis Kiziloz. / LV El empresario alemán dice que el chino le pide ahora 700.000 euros más por las deudas que tiene el Lorca FC PEDRO RE LORCA Martes, 17 julio 2018, 02:01

La bola del Lorca FC se está haciendo más grande, la operación de compra no prospera porque los números no cuadran. Eso es lo que da a entender el empresario turco Deniz Kiziloz. El comprador entendía que la adquisición era por medio millón de euros, pero se ha llevado la sorpresa al enterarse de que tiene que abonar unos 700.000 euros más por las deudas que tiene l club. No está por la labor de hacer el ingreso, porque entiende que no se ajusta a lo hablado en un principio por las dos partes. Parece que la operación está más complicada que nunca, es difícil que se lleve a cabo.

Deniz Kiziloz dice que está feliz «por invertir en el Lorca FC, pero los precios cambian todos los días. Quiero pagar los 500.000 euros, pero me piden 700.000 más. Recibí una carta en la que también me dicen que tengo que pagar las deudas del club al señor Genbao. ¿Qué puedo hacer? Necesita registrar el club si quiere venderlo. Sin licencias y jugadores nadie lo comprara».

Kiziloz añade que quiere pagar los 50.000 euros de depósito en una cuenta, «pero el señor Genbao no quiere, pretende que pague 500.000 por adelantado. Quiere el dinero antes de que firmemos el acuerdo. Nunca dijo que me tenía que hacer cargo de las deudas también».

24 horas de gracia

El plazo para poder inscribir al filial y que el Lorca FC pueda seguir con vida, como exige Kiziloz, acababa ayer, pero en vista de la falta de acuerdo, la Federación Murciana ha dado otras 24 horas para poder realizar el trámite. Lo hace para que el Lorca FC tenga tiempo de hacer una operación relámpago, o el propio Genbao se decida a competir. Hay quién apunta que la Liga de Fútbol Profesional no pagará la ayuda que hay estipulada por el descenso si el club no compite la próxima temporada en Segunda B.