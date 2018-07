Fútbol | Lorca FC Kiziloz ofrece a Genbao dos fórmulas para evitar que el Lorca FC desaparezca Denis Kiziloz. / LV El agente alemán de origen turco estaría dispuesto a gestionar el club durante un año PEDRO RE Lorca Lunes, 16 julio 2018, 07:46

El día clave para conocer el futuro del Lorca FC es hoy. Habrá continuidad o desaparición. Xu Genbao puede pasar de salvador a ejecutor, de héroe a villano. Se agotan las horas y no hay una solución. Ha pasado más de un mes desde que se terminó la temporada y nadie ha movido un dedo para solucionar un problema que empezó a fraguarse cuando se truncó la venta a Félix Moneo. El equipo quedó abandonado, salió adelante gracias a los trabajadores.

Xu Genbao llegó a Lorca hace dos años y medio para comprar La Hoya Lorca. Desde que hizo su entrada en la entidad todos fueron problemas y trabas, lo que derivó en que el empresario chino fuera perdiendo interés. Puso el club en venta incluso antes de ascender a Segunda.

Ahora es Genbao el que lo tiene claro para marcharse y dejar la entidad fuera de competición. Ha dicho a sus colaboradores (Lucas García, Bin Wang y Joaquín Romeu) que «si no hay venta el equipo no sale esta temporada y desaparece». Incluso ha dado órdenes en la Federación Murciana de Fútbol para que no se inscriba el equipo de Tercera, clave para que se pueda producir la venta.

Como no hay manera a entenderse con Xu Genbao, Deniz Kiziloz ha ofrecido dos soluciones para evitar la desaparición. Ha dicho al dueño del Lorca FC que inscriba al segundo equipo para ganar tiempo. Deniz le ofrece pagar ante notario y hacer el cambio de dueño. Otra solución es la de gestionar el club durante un año y comprar el equipo al final de la temporada si el trabajo ha sido bueno.