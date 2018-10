TERCERA Germán Álvarez releva a Tato en el banquillo del Lorca FC tras diez partidos La plantilla antes de un partido. / Jaime Insa/ AGM «Asumo mis errores y mis aciertos, y agradezco al presidente Torres que evitara la desaparición del club», dijo ayer el técnico lorquino en su despedida PEDRO RE LORCA Miércoles, 31 octubre 2018, 01:42

Antonio Alcázar 'Tato' ha durado diez partidos en el banquillo del Lorca FC, en los que consiguió cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas, una de ellas en los despachos y por alineación indebida. La destitución de Tato no es una consecuencia directa de la derrota de la pasada jornada ante el Mazarrón, aunque pudo ser la gota que colmó el vaso de las discrepancias anteriores con Roberto Torres, presidente que confió en el técnico lorquino. La petición de refuerzos por parte del técnico también ha tenido que ver en su destitución.

«Hago una despedida pública a petición del equipo y los jugadores. Quiero hacer un doble agradecimiento a la figura del presidente. Como lorquino y aficionado al Lorca FC, por su llegada para evitar la desaparición del club. También agradezco la oportunidad de haber sido primer técnico de estos jugadores. He sido entrenador hasta el final, asumiendo todas sus consecuencias, con mis errores y aciertos. Eso sí, siendo fiel he intentado dignificar al máximo esta profesión. Deseo la mejor de las suertes al nuevo cuerpo técnico y que dignifique la profesión igual que lo he intentado hacer yo hasta el final. Espero que se consigan lo objetivos esperados».

El propio Torres anunció ayer quién va a ser el sustituto de Tato, de cuya destitución no quiso hablar: «No vamos a fichar. Necesitamos estabilidad. Germán Álvarez se ha comprometido con el club y con los jugadores. Jamás voy a airear públicamente los problemas con Tato».