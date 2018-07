Genbao y Kiziloz no llegan a un acuerdo y peligra el Lorca FC Deniz Kiziloz. / LV PEDRO RE Domingo, 15 julio 2018, 08:34

Lorca se puede quedar sin fútbol de Segunda B. El Lorca FC puede tener las horas contadas. Xu Genbao quiere vender el club, Deniz Kiziloz pretende comprarlo, pero ambas partes no se ponen de acuerdo en la forma de pago. Hace más de una semana que se firmó un precontrato con el que se vendía el Lorca FC por medio millón de euros al empresario turco con residencia en Inglaterra. Genbao quiere que el ingreso se haga en una cuenta de China, mientras que Deniz quiere hacerlo en España, con abogado y notario presentes.

Si antes de mañana a las 15 horas, cuando cierra la Federación Murciana, no hay acuerdo y con el equipo filial de Tercera División sin haber sido inscrito, el Lorca FC pasará a la historia. Xu Genbao tiene claro que si no hay venta el equipo no competirá la próxima temporada. Si ocurre lo peor, el Yeclano será el gran beneficiado, ya que ocuparía la plaza que deja el Lorca FC en el grupo IV.

El representante y traductor de Xu Genbao, Bin Wuan, dijo ayer que «todavía no se ha inscrito el equipo de Tercera, esperaremos hasta el último momento. Xu Genbao valorará y tomara una decisión. Durante los dos últimos años hemos recibido muy pocos apoyos. Nosotros luchamos para buscar un inversor serio para que el proyecto del Lorca siga, esperamos tener suerte al final. El problema está en que no hay un comprador serio, no sabemos el motivo, hemos mandado la oferta y no cumple. Tiene que cumplir el acuerdo firmado. Esperamos que todo salga bien».

«Necesito cuarenta jugadores»

Deniz Kiziloz, por su parte, señala que «tengo que hacer el equipo titular y el filial, para eso necesito cuarenta jugadores. Genbao quiere el dinero por adelantado, pero no quiere hacer un contrato con un abogado y un notario, lo que me hace dudar de él. Cuando eres dueño de un club, debes actuar profesionalmente».

Kiziloz añade que «no hay jugadores, no hay entrenadores, está sin personal. Tampoco tiene director deportivo. No tiene nada. Está publicando en las noticias de Murcia, diciendo que yo no cumplo el trato. La verdad es que simplemente hice un precontrato con Bin. Quiero hacer bien las cosas, con abogados, pero él no quiere eso. Lo deja todo para el último minuto. Genbao arrojó sus responsabilidades sobre mis hombros, los aficionados y los periodistas me están llamando haciendo preguntas. Acabo de recibir el precontrato que firmamos hace una semana, pero esto no es un acuerdo de venta como él dice. Tienen que saber todo esto los aficionados».