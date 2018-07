Genbao ahuyenta a Kiziloz Xu Genbao, en el palco del Artés Carrasco. / paco alonso / agm El Lorca FC no inscribe a su filial y el grupo XIII se queda con veinte equipos PEDRO RE LORCA Miércoles, 18 julio 2018, 01:35

Queda descartado para la compra del Lorca FC Deniz Kiziloz, empresario turco con pasaporte alemán que llegó a firmar el contrato de compra. Dicho contrato se iba a ratificar ante notario esta semana.

Kiziloz rebricó el día 5 de julio un documento de compra y venta en español, pero una vez traducido al inglés por sus abogados dio un giro de 180 agrados. En ese contrato pone que el comprador adquiere el club por 1.100.000 euros, 500.000 por las acciones, más 600.000 por la deuda que tiene la entidad, tras su paso por el fútbol profesional.

Parece ser que Deniz Kiziloz era consciente de lo firmado, pero una vez en Inglaterra sus abogados lo convencieron para que no comprada la entidad de Genbao. Quien iba a ser el nuevo dueño del club cambió de estrategia y quiso administrar el Lorca FC por una temporada y pagar al final. Genbao se ha negado. Solo quiere vender, no está en su cabeza contar con un administrador para que lleve el club la próxima campaña. Además, en el contrato estaba la adquisición del primer equipo y el filial, este último no se ha inscrito en el último día de plazo, que expiró ayer. El grupo XIII, por tanto, tendrá veinte equipos la próxima campaña, y no los 21 que lo integraban tras el descenso del Lorca Deportiva.

Ahora a Xu Genbao no le queda otra que cambiar de plan. Como no hay más compradores fiables, porque todos quieren el club regalado, tratará de buscar financiación para sacar el equipo una temporada más. El tiempo corre en contra para hacer una plantilla competitiva. La idea es la de hacer un presupuesto con cabeza y sin los dispendios de las últimas temporadas.

También está la opción, no descartada por el entorno del empresario chino, de encontrar un comprador, pero esta operación se puede llevar a cabo con la temporada en marcha. Una baza a favor es la utilización del estadio Artés Carrasco, esta temporada y las tres siguientes, por las obras de remodelación que hizo al principio de la pasa temporada.

En el horizonte hay una Segunda B interesante con cuatro equipos de la Región y una remodelación para la temporada 2019-20. La categoría contará entonces con dos series. Una primera con un grupo único de 20 equipos, y una segunda con tres grupos, también de 20. En Tercera ocurrirá algo similar, pero con más grupos en cada serie. De esta forma habrá ascensos directos en todos los grupos, como ocurre ahora en Segunda.