El futuro del Lorca FC, en el aire tras cumplirse el plazo Xu Genbao junto a su ayudante Bin Wang. / paco alonso / agm Aunque un grupo inglés mostró interés ayer por el club, la Federación no confirma ningún ingreso PEDRO RE LORCA Miércoles, 1 agosto 2018, 01:40

Al cierre de esta edición ayer no estaba claro qué iba a pasar con el Lorca FC, puesto que no había confirmación oficial por parte de la Federación Española de que el club hubiese abonado los 482.000 que debía pagar, bien la entidad o bien un posible inversor, para competir en Segunda B. Si la RFEF confirma hoy que el grupo inversor interesado en la compra no hizo al final el abono, el Lorca FC se quedará sin plaza y con su supervivencia en entredicho.

Ya ha pasado el día clave para saber qué pasará con el equipo de Genbao puesto que ayer terminó el plazo estipulado. Hoy se emitirá un comunicado de la Federación en el que anunciará la continuidad o el descenso. Si se confirma el descenso, la plaza saldrá a subasta. Primero será ofrecida al Yeclano y después a los otros tres equipos que jugaron la promoción de ascenso. El Lorca Deportiva también está en la cola pero tiene cuatro equipos por delante antes de que le ofrezcan la plaza. Todos los clubes con opciones deben presentar un aval en los tres primeros días y el que pague la cantidad estipulada se quedará con la plaza.

El presidente de la Federación Murciana, José Miguel Monje Carrillo, habló ayer sobre el posible comprador del Lorca FC y dijo que «se comenta que hicieron el ingreso sobre las 12.00 de hoy, pero no tenemos constancia de la justificación de la transferencia. Estoy en contacto con los abogados y me han dicho que es un grupo inglés, pero no sé el nombre. Además, la Federación Española necesita ese papel para dar el visto bueno».

Durante ayer todo fueron conjeturas sobre el futuro sobre el Lorca FC. Los presuntos compradores aseguraron que el ingreso se hizo en la RFEF pero no mostraron el resguardo en toda la jornada.

El único comprador en el que se ha confiado hasta el final es un grupo inversor inglés, que pudo haber hecho el ingreso de los 482.000 euros desde un banco de Barcelona, pero no hubo constancia ayer del mismo. Estos compradores son los únicos que le dieron confianza a Xu Genbao.

Muchos inversores se han interesado en hacerse con el Lorca FC o por su plaza en Segunda B. El que más interés ha mostrado es el turco Deniz Kiziloz, que llegó a firmar un contrato, pero todo se vino abajo porque los números no eran los mismos que se habían hablado verbalmente.

Otro de los interesados vino representado por Jorge Perona, que tenía como inversor un grupo chino. Tampoco hubo entendimiento y no se llegó a confeccionar el contrato. El Lorca Fútbol Base presentó a dos empresarios lorquinos de los que nunca se supo el nombre. Esta negociación se interrumpió cuando Xu Genbao mandó la renuncia a jugar en Segunda B.

Por último hay que hacer referencia a un grupo brasileño, que en el último día se arrepintió con el contrato redactado. Este iba representado por Sergio Gama, un exfutbolista de Málaga con residencia en Castellón.

Así las cosas, hoy se espera con ansiedad que alguien se pronuncie en la Federación Española de Fútbol. Si se confirma que no ha habido ingreso, el Lorca FC jugará, pero lo hará en la categoría más baja de la Federación Murciana.