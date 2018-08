La federación desciende al Lorca FC por no pagar la deuda Estadio Artés Carrasco. / JAIME INSA El Ibiza ocupa la plaza en Segunda B del club de Roberto Torres, que solicita jugar en Tercera, pero podría caer a una categoría inferior PEDRO RE Miércoles, 8 agosto 2018, 01:06

Fin al culebrón y no precisamente feliz, tras la confirmación ayer de que el Lorca FC pierde su plaza en Segunda B. Así se lo comunicó al club la Federación Española de Fútbol. El ingreso de casi 500.000 euros por las deudas acumuladas por Xu Genbao con la federación no se realizó y el equipo desciende y no solo eso, en principio, no podría jugar tampoco en Tercera, considerada categoría nacional, al mantener su deuda, según aclaró ayer la Federación Española a la Murciana, a falta de confirmación. Por este motivo, el presidente de la Murciana, José Miguel Monje Carrillo, ha pedido una confirmación oficial hoy, antes del mediodía, cuando tienen previsto el sorteo del calendario de Tercera. Así, aunque Roberto Torres, nuevo dueño, ha pedido jugar en Tercera la próxima temporada, el Lorca podría caer incluso a Preferente.

La Federación Española de Fútbol lo deja muy claro en su escrito: «El Lorca FC ha quedado definitivamente inhabilitado para competir en 2ªB al no cumplir los requisitos económicos conforme al reglamento de la RFEF. A la vista de esta circunstancia, se ha solicitado un informe a Competiciones para ver cuál es el club con mejor derecho deportivo para ocupar la plaza vacante en el grupo IV de 2ªB. Una vez que se disponga de ese informe se hará pública una circular para que el club elegido abone en el plazo de 24 horas los derechos económicos de participación en la competición».

No tardó en pronunciarse la Federación Española, ya que ayer mismo anunció en un segundo comunicado que el Ibiza era el principal candidato a ocupar la plaza que dejaba vacante en Segunda B el Lorca. «Tras el informe de la Dirección de Competiciones de la RFEF se constata que el Unión Deportiva Ibiza-Eivissa es el club con mejor derecho, de entre las solicitudes recibidas, a ocupar la próxima temporada la plaza de Segunda B que deja vacante el Lorca FC», señaló la federación.

En la pasada temporada el Ibiza sumó 101 puntos (88 de fase regular y 13 de fase de ascenso), por delante del Cádiz B, que sumó 84 (75 de fase regular y 9 de fase de ascenso) y el Real Jaén, que sumó 75 (74 en fase regular más uno en fase de ascenso), explicó ayer la RFEF.

El Ibiza no se hizo de rogar y ayer abonó los derechos económicos que le permitirán jugar en 2ªB. Así lo anunció el club: «La UD Ibiza-Eivissa comunica que ha abonado la cantidad. ¡Juntos a Segunda B!», indicó.

En cuanto a la situación en la que queda el Lorca FC, hay que ver las intenciones de Roberto Torres, que dijo que estaba preparado para jugar en Tercera si la Federación Española no admitía al club en Segunda B, por haber agotado el plazo sin pagar la deuda con el ente federativo. «Tenemos una opción A y una opción B y estamos preparados para poner en marcha cualquiera de las dos en el momento en que sepamos en qué categoría vamos a jugar», aseguró el dueño del club, que podría verse ahora abocado incluso a una categoría inferior a Tercera.