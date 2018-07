La Española reabre el 'caso Lorca FC' Xu Genbao, dueño del Lorca FC, charla con Bin Wang durante un partido. / paco alonso / agm El ente federativo no acepta la renuncia del club de Genbao a jugar en 2ª B por producirse fuera de plazo PEDRO RE LORCA Martes, 24 julio 2018, 00:56

El 'caso Lorca FC' es un caso abierto. Lejos de quedar resuelto con la renuncia del equipo de Genbao a jugar en Segunda B y el ascenso del Yeclano, la Federación Española de Fútbol dictaminó ayer que no acepta la renuncia del club lorquino por producirse fuera de plazo y que, por lo tanto, el Lorca FC es a todos los efectos equipo de esta categoría, pese a haber mostrado su decisión de no competir.

Aunque el pasado jueves Genbao renunciaba a inscribir al equipo en Segunda B con una carta enviada a la Federación Murciana de Fútbol, ayer la Española argumentó que la renuncia se entregó fuera de plazo, ya que tiene que hacerse diez días antes de la asamblea que se celebra hoy. Así, el ascenso del Yeclano queda en suspenso y los equipos que están esperando para ocupar la plaza podría tener que aguardar hasta el 31 de julio. De esta forma, el Lorca FC vuelve a ser equipo de Segunda B a día de hoy, aunque para jugar tendrá que hacer frente a los 400.000 euros que debe para mantener la categoría.

Todo son incógnitas en este momento. Cuando Genbao renunció ante el ultimátum federativo, en las oficinas del club se estaba preparando la documentación para cerrar una operación de venta de la entidad a dos empresarios vinculados al Lorca Fútbol Base. Cada uno de ellos estaba dispuesto a poner 200.000 euros para adquirir el club, en una operación que podría reactivarse si hoy la Española confirma su decisión.

De esta forma, el equipo competiría, el Lorca FC cobraría la ayuda de la Liga de Fútbol Profesional y los empleados y acreedores estarán en disposición de cobrar lo que se les adeuda.

Todo está en manos de la asamblea de la Federación Española de Fútbol de hoy, pero parece que el Lorca FC estará presente como un equipo más en el sorteo.

El presidente de la Federación Murciana de Fútbol, José Miguel Monje Carrillo, podría tener poderes de Xu Genbao para operar en esta negociación tan complicada. Hay que recordar que el dueño del Lorca FC se encuentra en China, a más de 10.000 kilómetros, con un horario distinto y con dificultades para enterarse de todo que pasa en España. Así, los aficionados del Lorca FC mantienen una última esperanza para creer que aún pueden estar en la categoría de bronce.

Antes de la renuncia, Xu Genbao estaba viendo la posibilidad de competir la próxima temporada, pero las cuentas no salían y no quería aumentar el déficit del club. El problema es que han cambiados las normas en el gobierno chino, que al parecer no permite invertir fuera del país, como en años anteriores.

Bin Wang, asesor de Genbao, aseguró antes de marcharse que «se pueden cubrir todo lo que se debe si la Liga paga al club por el descenso. Todo depende de ellos, no sé qué puede pasar». Esto lo dijo antes de que la Federación Española de Fútbol rechazara la renuncia del club a jugar en Segunda B, con lo cual de momento el Lorca FC es equipo de esa categoría y hoy podría estar en el sorteo.