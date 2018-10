Copa del Rey La Cultural Leonesa deja al Lorca FC sin el sueño de un rival europeo Los jugadores del Lorca abandonan el campo abatidos tras caer eliminados de la Copa por la Cultural Leonesa, anoche. / Jaime Insa / AGM Los leoneses ganan en el Artés y deja sin premio al equipo lorquino y a su afición, que optaba al sorteo de un coche en caso de victoria local PEDRO RE Lorca Miércoles, 17 octubre 2018, 23:31

No hubo milagro, el Lorca FC quedó eliminado en la tercera ronda de la Copa del Rey tras perder con la Cultural Leonesa. Valieron los goles de Hugo Rodríguez, en el primer tiempo, y de Aridane y Mancebo, en el segundo. El equipo lorquino se quedó sin la posibilidad de jugar con un equipo que está en competición europea. Tampoco hubo premio para esos muchos los aficionados que poblaron las gradas del Artés Carrasco, ya que al caer eliminado el Lorca no se sortearon un coche y cinco móviles, como estaba previsto que ocurriera si los locales hubieran ganado.

0 Lorca FC Gorka; Alain, Soto (Víctor, minuto 68), Portilla, Cifuentes; Pelayo, Morros, Sergi (Paco Miñarro, minuto 75), Vicent; Alvaro Rodríguez y Andrés (Choi, minuto 88). 3 Cultural Leonesa Palatsi; José Alonso, Nicho, Iván González, Jesús Bernal (Sergio, minuto 56); Eneko, Loja, Hugo Rodríguez (Liberto, minuto 68), Martínez, Señe (Mancebo, minuto 72); Ortiz y Aridane. Árbitro: Luís Collado López (Castellano-Manchego). Mostró tarjetas amarillas a Morros, Andrés y Martínez. Goles: 0-1. M. 17. Morros; 0-2. M. 64. Aridane; 0-3. M. 90. Mancebo. Incidencias: Tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Artés Carrasco, 5.000 espectadores.

El conjunto lorquino empezó bien, dominado y llegando hasta la misma cocina, pero sin mordiente. Ese empuje se terminó pronto. Hasta que el conjunto leonés se puso el mono de trabajo y pasó a dominar. Un jugador temido y conocido en Lorca por su paso por La Hoya, Hugo Rodríguez, protagonizó la jugada que terminó en el primer gol de la Cultural, en el minuto 17. Hasta el final de los 45 minutos se sucedieron las ocasiones, pero el marcador no se movió.

Tras el descanso no quedaba otra que marcar para intentar igualar la eliminatoria. Los dos técnicos empezaron con los mismos protagonistas. En el primer minuto Aridane se quedó solo ante Gorka, que pudo evitar el segundo gol rechazando el balón. El Lorca tenía pocos argumentos en ataque. Su máximo goleador, Gerard Artigas, estaba sancionado de la anterior eliminatoria. Pero los lorquinos intentaban hacer cosas cerca del área, casi todas las acciones terminaban con lanzamientos lejanos y sin encontrar puerta. El cuatro visitante jugaba con demasiada tranquilidad, pero con un marcador muy corto y sin terminar de sentenciar el choque.

Pero la Cultural Leonesa sentenció con el segundo gol, que dejó tocado al conjunto lorquino. La jugada se produjo por la banda izquierda, con un centro de Hugo Rodríguez al punto de penalti donde se encontraba Aridane para fusilar a Gorka. Tras el gol, los dos equipos se dedicaron a mover el banquillo. El Lorca FC bajó los brazos ante la imposibilidad de poder hacer daño a un equipo que se mostró superior a lo largo de los noventa minutos.

En el equipo lorquino debutó Paco Miñarro, jugador juvenil del equipo de División de Honor. Al Lorca FC le faltaron argumentos para inquietar al rival, pero la verdad es que no supo, no pudo o no le dejó el equipo leonés. En el último minuto, Mancebo cerró el marcador con el tercer tanto de la Cultural.