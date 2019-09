Un aspirante que solo piensa en el ascenso Foto oficial de la plantilla y cuerpo técnico del Lorca FC de cara a esta temporada 2019/20. / JAIME AINSA El Lorca FC confía en aprender de los errores del pasado para tratar de buscar el salto de categoría PEDRO RE LORCA Lunes, 23 septiembre 2019, 11:41

El Lorca FC SAD ya sabe lo que es jugar en Tercera División, Roberto Torres sufrió su primer fracaso en el mundo del fútbol el pasado ejercicio. Su equipo que lo compro por un euro a Xu Genbao, no estuvo muy centrado, tal vez por las deudas acumuladas, que no han dejado ver el horizonte deportivo. El conjunto de la Ciudad del Sol solo consiguió ser tercero tras una temporada de luces y sombras, por no ser primero y sucumbió en la promoción de ascenso a las primeras de cambio. No pudo pasar el corte da la primera eliminatoria porque el Alcobendas Sport se lo impidió en una eliminatoria donde sus jugadores no dieron la talla. Se puede decir que la temporada 18/19 terminó antes de tiempo para el dirigente madrileño. Por segunda vez tuvo que empezar de nuevo, pero con la lección bien aprendida en una temporada de rodaje.

Para competir esta temporada se ha tirado de ingenio, intentado acumular jugadores para actuar de forma gratuita. Todo fue un fracaso tras dos convocatorias donde no se sacó nada positivo. El plan B fue el de captar jugadores a través de intermediarios para proporcionarlos, también a coste cero. De esa forma llegaron algunos como Paco Asensio, Hugh Alban, Gabriel Cichero, Jaime González, Adrián Balboa o Samuel. También buscó un patrocinador, se trata de Génova internacional, que aporta el cuerpo técnico y un buen número de jugadores. Walter Pandiani se sienta en el banquillo como entrenador, es la primera experiencia seria del técnico uruguayo. También trae algunos jugadores como Piotr Gorczyca, Ishan Pandita, Santino Recine, Ricardo Oliveira, Nikolin Duka o Nader Ghabbour. Salvo sorpresas de última hora, la plantilla está cerrada, lista para competir.

La pretemporada ha sido muy corta, y los partidos de preparación solo dos. No había tiempo para más, la suspensión de los encuentros ante Ciudad de Calasparra y Cartagena, unido a al inicio precipitado de la Copa Federación una semana antes de la Liga, ha dejado un mal sabor de boca. Primero se jugó con Racing de Murcia, con una derrota y una mala imagen en el juego. Llegó la victoria con el Mazarrón, equipo que también compite en el Grupo XIII de Tercera División. Este encuentro sirvió para que lo disputaran algunos jugadores que están a prueba, también para hacer descartes. Pandiani también pudo hacer pruebas antes el filial, equipo de nueva formación que será entrenado por Daniel Toribio Aquino, jugará en la división más baja del fútbol regional.

Ahora toca no repetir los errores de la pasada temporada, donde se falló en la plantilla, porque esta no estuvo construida hasta bien entrada la Liga. De aquel plantel no queda ni la sombra, todos los jugadores han causado baja buscando nuevos destinos. También falló el banquillo, que tuvo la presencia de tres entrenadores, Antonio Alcázar 'Tato', Germán Álvarez y Jaime Pérez. El club ha buscado un entrenador con carisma, Walter Pandiani tratará de enderezar el rumbo del club, por lo menos en lo deportivo. Se intentará mantener o aumentar la masa social, para que eso ocurra se han puesto abonos al precio de solo 30 euros.

El Lorca FC SAD compartirá el estadio Artés Carrasco para jugar los partidos con el Lorca Deportiva una temporada más. El equipo que preside Roberto Torres continuará celebrando los entrenamientos en el José Miñarro, campo anexo al Artés Carrasco y de césped natural, en el que tiene exclusividad. Durante la temporada se tratará que quitar la deuda que tiene el club, sin olvidar lo deportivo que consiste en ascender a Segunda B por la vía rápida, quedando campeón y disputando una sola eliminatoria para lograr el objetivo.