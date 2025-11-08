El Lorca vence a la Minera y toma aire

El Lorca Deportiva se llevó el derbi ante la Deportiva Minera tras un partido igualado en el que el premio se lo pudo llevar ... cualquiera de los dos equipos. Valieron los goles de Juanma Acevedo y Jaime Escobar para que los tres puntos se quedaran en el Artés Carrasco y el cuadro de Sebas López salga del descenso.

El duelo arrancó con los dos conjuntos respetándose en exceso y sin ocasiones. La primera acción destacable llegó tras una pugna en el área lorquina, en la que Rubén Mesa logró conectar un remate que fue detenido sin dificultades por el guardameta Fran Árbol.

En el minuto 15, Naranjo protagonizó una acción prometedora al encarar al portero, pero un defensor de la Minera reaccionó a tiempo y le arrebató el balón en el momento decisivo. Poco después, el propio Naranjo volvió a intentarlo con un disparo desde la frontal que se marchó rozando el palo, en una de las llegadas más peligrosas del conjunto local.

Kike Carrasco tuvo una clara ocasión para los visitantes con el empate, pero el meta local salvó a los suyos antes del 2-1

A medida que avanzaba la primera mitad, el Lorca apostó por el contragolpe como principal recurso ofensivo, aunque la Minera, bien organizada en defensa, apenas concedió espacios. El primer tiempo concluyó con el marcador inicial intacto, lo que reflejaba la igualdad sobre el terreno de juego.

Polémica en el área visitante

La primera ocasión clara del segundo periodo fue para la Minera, con un lanzamiento escorado de Álex Macías que obligó al guardameta local a intervenir con apuros para evitar el tanto visitante. A los 53 minutos llegó una acción polémica: el público reclamó penalti sobre Willy tras una caída dentro del área, pero el colegiado desestimó las protestas y señaló saque de puerta. Poco después, Acevedo puso un córner cerrado que despejó el portero minero.

En la siguiente acción llegó el premio para el Lorca. Gabri López avanzó por la banda derecha y sirvió un centro preciso que Juanma Acevedo transformó en gol con un potente remate cruzado, imposible para Álex Lázaro. El tanto dio más confianza al conjunto local, que trató de controlar el ritmo del partido y esperar su momento para ampliar la renta. El técnico visitante, Checa, movió el banquillo en busca de una reacción y la Minera comenzó a apretar en campo contrario.

Fran Árbol, soberbio

Árbol salvó a los suyos despejando un remate de Perdomo, pero en la jugada siguiente no pudo hacer nada ante el acierto de Óscar Zorrilla, que cazó un balón dentro del área para igualar el marcador. La Minera rozó el segundo con un disparo a bocajarro de Carrasco que encontró una gran respuesta del meta local.

Y cuando más insistía el conjunto visitante, el Lorca golpeó a la contra. Jaime Escobar culminó una transición para firmar el 2-1 definitivo y sellar una victoria de enorme valor. Con este triunfo, el Lorca encadena su tercera victoria seguida, una racha que le permite alejarse de la zona peligrosa y confirmar su buena dinámica.