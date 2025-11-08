La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Willy, Naranjo y Acevedo celebran el primer gol del Lorca Deportiva, ayer, ante la Deportiva Minera. R. CAVAL / AGM
Segunda Federación

El Lorca vence a la Minera y toma aire

Los de Sebas López salen del descenso tras superar al equipo de Checa, que se queda sin premio a pesar de rozar la victoria en la segunda mitad

Pedro Re

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:42

El Lorca Deportiva se llevó el derbi ante la Deportiva Minera tras un partido igualado en el que el premio se lo pudo llevar ... cualquiera de los dos equipos. Valieron los goles de Juanma Acevedo y Jaime Escobar para que los tres puntos se quedaran en el Artés Carrasco y el cuadro de Sebas López salga del descenso.

