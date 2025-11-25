El Lorca pone a dos euros las entradas para recibir al Malagueño

Pedro Re Lorca Martes, 25 de noviembre 2025, 23:54 Comenta Compartir

Cuando comenzó la temporada, el Lorca Deportiva se encontró navegando en una marejada impropia de un club con aspiraciones de crecer. Las primeras jornadas, lejos de aportar estabilidad, situaron al equipo en la zona de descenso. Las dudas eran numerosas y, a nivel general, la sensación era que la temporada podía convertirse en una travesía gris y sin rumbo. Sin embargo, el fútbol continúa demostrando casi siempre que su grandeza reside precisamente en su capacidad para reinventarse.

A partir de la sexta jornada, algo empezó a cambiar. La plantilla, hasta entonces encorsetada por la presión del mal inicio, comenzó a soltarse, a creer en sus posibilidades y a traducir esa confianza en rendimiento sobre el terreno de juego. El punto sumado ante el entonces líder Extremadura dio alas al equipo. La transformación se hizo evidente en la jornada siguiente. El Lorca Deportiva se presentó en el campo del Linares Deportivo con una determinación desconocida hasta el momento. Allí firmó una victoria con autoridad, un triunfo que confirmó que la reacción no era un espejismo. A partir de ese instante, el equipo activó una dinámica imparable: llegaron seis victorias más que catapultaron al conjunto lorquino desde la angustia de la zona de descenso hasta la ilusión de los puestos de promoción de ascenso.

Este domingo, el estadio Artés Carrasco volverá a ser el escenario de un duelo muy importante. A las 12.00 horas, el Lorca recibirá al Atlético Malagueño, colista de la clasificación, pero rival al que no se debe subestimar. Por trayectoria reciente, por confianza y por dinámica, el encuentro se perfila como una oportunidad histórica: el club tiene ante sí la posibilidad de lograr la séptima victoria consecutiva, una marca que no solo reforzaría su posición en la tabla, sino que podría situar al equipo aún más cerca del liderato.

Promoción agresiva

Consciente de la importancia del momento, la entidad blanquiazul ha decidido activar una medida extraordinaria para llenar el estadio y convertirlo en un verdadero fortín. En una acción vinculada al Black Friday, el club ha lanzado una promoción tan directa como agresiva: entradas generales a solo 2 euros, bajo el eslogan 'No nos hemos vuelto locos con el Black Friday'. El mensaje es claro: este equipo está en plena ascensión y necesita el apoyo masivo de su ciudad para seguir alimentando la ilusión.

El crecimiento del Lorca depende también del respaldo de una afición que, jornada tras jornada, ha demostrado que está preparada para volver a soñar. «Este es el partido que separa lo normal de lo legendario», subrayan desde la entidad, apelando a la implicación de un municipio que siente al club como parte de su identidad deportiva y cultural.

No se descarta, incluso, que de mantenerse esta dinámica se flete algún autobús para desplazar aficionados al próximo compromiso a domicilio, en Lebrija, donde el conjunto lorquino se enfrentará al Atlético Antoniano. Un gesto más que reafirma el compromiso del club con su gente y su deseo de seguir alimentando una marea blanquiazul en cada jornada, sea dentro o fuera de casa.

Lo que hace unas semanas parecía un escenario improbable, hoy es una realidad: el Lorca ha despertado. Ya no es un equipo atenazado por la presión, sino un bloque sólido, firme y ambicioso, que ha recuperado la confianza y que ha devuelto la emoción a la ciudad. El proyecto de Sebas López va por el buen camino.