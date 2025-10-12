La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Naranjo, jugador del Lorca, intenta una chilena sin éxito en el empate, ayer, ante el Extremadura.

Naranjo, jugador del Lorca, intenta una chilena sin éxito en el empate, ayer, ante el Extremadura. Ramón Mula/ AGM
Segunda Federación

Un Lorca sin pólvora empata ante el líder

El equipo de Sebas López igualó sobre el césped al Extremadura, mejoró en su juego pero le sigue faltando remate para lograr la primera victoria

Pedro Re

Águilas

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:46

Comenta

El Lorca Deportiva no pasó del empate a cero ante el líder Extremadura en el exilio de El Rubial. Fue un partido intenso donde ... no diferenció el colista del líder. Primer tiempo con dominio alterno, pero con ocas ocasiones de gol. El segundo transcurrió con más domino de los locales, pero con mejores ocasiones del CD Extremadura, que suma su segundo empate de forma consecutiva. El Lorca Deportiva mejoró en su juego, pero le sigue faltando remate. Empate justo.

