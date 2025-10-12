Un Lorca sin pólvora empata ante el líder

El Lorca Deportiva no pasó del empate a cero ante el líder Extremadura en el exilio de El Rubial. Fue un partido intenso donde ... no diferenció el colista del líder. Primer tiempo con dominio alterno, pero con ocas ocasiones de gol. El segundo transcurrió con más domino de los locales, pero con mejores ocasiones del CD Extremadura, que suma su segundo empate de forma consecutiva. El Lorca Deportiva mejoró en su juego, pero le sigue faltando remate. Empate justo.

Lorca Deportiva Ernestas; Jaime Escobar (Soler, 76), Morros, Fromsa, Sergi Monteverde, Dani Albiar (Adri Heredia, 64), Willy, Álvaro Martínez, Álex Peque (Gabri López, 64), Juanma Acevedo y Naranjo. 0 - 0 CD Extremadura Robador; Barace, Hurtado, Ángel Cano, Pardo; Zarfino, Callejón (Robe More, 81), Miguel Núñez (Luís Nicolás, 64), Arhoun (Carlos, 81), Manchón y Frodo. Árbitro Rodríguez Campillo (colegio castellano-leonés). Amonestó al local Álvaro Martínez y a los visitantes Zarfino y Carlos. Roja directa a Luis Nicolás en el minuto 89.

Incidencias El Rubial, 1.500 espectadores.

Los primeros 45 minutos dejaron la sensación de un partido táctico, con dos equipos priorizando la solidez defensiva sobre el riesgo ofensivo. Desde el inicio, el Lorca intentó asentarse en campo contrario con un par de aproximaciones, la más destacada un saque de esquina que no encontró rematador, pero pronto el CD Extremadura logró equilibrar la balanza. El conjunto de Sebas López buscó progresar por los costados, especialmente a través de la movilidad de Juanma Acevedo y las apariciones de Álvaro Martínez, pero las acciones no lograron traducirse en ocasiones peligrosas.

De hecho, el primer aviso con cierta intención llegó en el minuto 20, cuando Ávaro Martínez intentó sorprender con un centro-chut que Robador blocó sin apuros. A partir de ahí, el ritmo del encuentro se estabilizó, con posesiones alternas y pocas rupturas, mientras los dos equipos estaban más preocupados por no conceder espacios que por generarlos.

El Extremadura, más pragmático y paciente, esperó su momento para golpear. Lo tuvo mediado el primer tiempo, cuando Frodo aprovechó un desajuste defensivo para rematar dentro del área, pero la rápida salida de Ernestas evitó el gol y Fronsa, atento, despejó el peligro. Esa acción fue un aviso de que los visitantes no renunciaban a atacar, aunque la zaga lorquina se mantuvo bien organizada y concentrada.

En el tramo final, el Extremadura trató de recuperar protagonismo y en el minuto 37 estuvo a punto de adelantarse: Arthoun conectó un buen disparo tras un saque de esquina, pero Ernestas volvió a ser decisivo con una intervención de reflejos junto al palo, sosteniendo a su equipo en el marcador. Antes del descanso, Acevedo probó con un disparo lejano que se marchó por encima del travesaño.

El segundo tiempo mantuvo la tónica de igualdad y tensión del primero, aunque con un ligero dominio territorial del Lorca Deportiva, que buscó con más insistencia el gol. El arranque fue intenso, con una tarjeta amarilla temprana para el local Álvaro Martínez y una falta peligrosa botada por el Extremadura que no encontró rematador. Zarfino lo intentó de cabeza, pero su envío se marchó alto.

Arreón local

Con el paso de los minutos, el Lorca fue ganando metros y confianza. Un centro de Acevedo no halló rematador, pero marcó el inicio de un arreón local con varias llegadas claras. En una de ellas, Dani Albiar obligó a Robador a realizar una parada de mérito para evitar el 0-1. El conjunto extremeño respondió con una ocasión de Samu, cuyo disparo fue despejado con los pies por Ernestas.

El tramo final fue prácticamente un monólogo del Lorca Deportiva, que acumuló ocasiones, pero no logró concretar. Luís Nicolás probó fortuna desde la frontal, atrapando bien Ernestas; luego Callejón remató de cabeza fuera y Naranjo rozó el gol en dos acciones consecutivas: primero con un potente disparo que volvió a repeler Robador, y después con una chilena que se marchó por encima del larguero.

El partido concluyó con empate a cero, reflejando la falta de acierto en los metros finales de ambos equipos. El Lorca mostró mayor ambición y volumen ofensivo en la segunda mitad, pero se topó con un Robador inspirado y con la imprecisión en el remate que impidió transformar su dominio en victoria.