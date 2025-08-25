El Lorca firma al lateral derecho Soler, que llega de ascender con el Avilés Industrial

Pedro Re Lunes, 25 de agosto 2025, 10:05 Comenta Compartir

El Lorca Deportiva oficializó ayer la incorporación de José Antonio Soler Durá (Valencia, 1995), lateral derecho con amplia experiencia en categorías nacionales que llega procedente del Real Avilés Industrial. Se formó en las categorías inferiores del Valencia CF y posteriormente consolidó su carrera en Segunda B y Segunda Federación. Ha disputado esta última temporada 35 partidos con el conjunto asturiano, contribuyendo de manera notable al ascenso del Avilés a Primera Federación.

Soler aterriza en el Artés Carrasco tras haber pasado también por clubes de peso como el CD Alcoyano, el CD Numancia y la UE Olot, donde se consolidó como un jugador regular, completando siempre más de una treintena de encuentros por campaña. Su trayectoria habla de un futbolista fiable, con recorrido y disciplina táctica, llamado a reforzar una de las posiciones más debilitadas del plantel lorquino.

La llegada de Soler coincide con un momento clave para el conjunto dirigido por Sebas López, que encara la recta final de su preparación con una sensación de incertidumbre. El equipo ha mostrado una versión irregular en sus amistosos: La derrota 4-0 ante la Deportiva Minera dejó en evidencia una preocupante fragilidad defensiva.

El posterior triunfo por la mínima frente al CD Bala Azul (0-1, gol de Naranjo) no despejó las dudas, ya que el Lorca volvió a evidenciar carencias en la creación de juego y en su capacidad para generar ocasiones claras. El último test antes del debut liguero será el exigente compromiso frente al Caravaca, un duelo que se presenta como un auténtico termómetro para medir el estado real del equipo antes de estrenarse contra el histórico Real Jaén en la primera jornada de Segunda Federación.

Más allá de la llegada de Soler, el Lorca tiene aún deberes pendientes en materia de planificación. La plantilla actual se percibe corta y desequilibrada, lo que obliga a la dirección deportiva a moverse en el mercado en busca de refuerzos inmediatos.