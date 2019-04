Lorca, un derbi en el mejor momento Jaime Pérez y Sergio Sánchez, el pasado miércoles en el Artés Carrasco. / paco alonso / agm Los dos equipos de la Ciudad del Sol se enfrentan mañana en un duelo para el que se espera un gran ambiente PEDRO RE LORCA Viernes, 12 abril 2019, 04:33

El partido más importante y decisivo de la temporada para los dos equipos de Lorca en el grupo XIII de Tercera coincide con la Semana Santa, así que los colores azul y blanco estarán presentes más que nunca. El choque entre Lorca FC y Lorca Deportiva se disputa este sábado en el Artés Carrasco. Medirá a dos entrenadores, uno de Lorca, Sergio Sánchez (Lorca Deportiva), y Jaime Pérez, el alicantino en el banquillo del Lorca FC.

El equipo que preside Roberto Torres, el FC, actúa como local y necesita los puntos para adelantar a su rival. Jugarán segundo contra tercero con más que tres puntos en disputa. Ambos entrenadores coinciden en que será un partido igualado y que los pequeños detalles serán importantes a la hora de saber quién se quedará con los tres puntos, aunque el empate puede ser bueno para el Lorca Deportiva.

Jaime Pérez, técnico del Lorca FC, llegó para dirigir al equipo en la segunda vuelta. De momento está cumpliendo el objetivo. El técnico de Alicante, refiriéndose al derbi lorquino de mañana, dice que «hay cosas importantes en este partido. Nos jugamos muchas cosas. Es un partido al que los dos equipos llegamos en el mejor momento. Tenemos los mejores registros de la segunda vuelta, junto a Pulpileño. Va a ser un partido muy atractivo».

«Nos jugamos muchas cosas. Es un partido al que los dos conjuntos llegamos en buena forma» Jaime Pérez. Entrenador del Lorca FC

Sobre el resto de rivales del grupo, Pérez dice que «cualquiera de los que están se puede meter en el 'playoff'. Somos seis equipos para cuatro plazas, aunque Pulpileño y Churra parten con más ventaja sobre el Mar Menor, que está más lejos. Creo que la primera plaza está adjudicada para el Yeclano. Tendría que fallar mucho para poder darle alcance». Del derbi de mañana, el técnico del Lorca FC señala que «hemos de ser capaces, cuando tengamos el balón y lo perdamos, de recuperarlo pronto. Esto será importante. Los dos equipos tenemos mucha pegada, con jugadores determinantes. Además, otra clave pueden ser las jugadas a balón parado».

Sergio Sánchez, técnico del Lorca Deportiva, llega al derbi después de una gran racha de partidos sin perder. No podrá contar con Luismi ni el delantero Villanueva, ya que ambos vieron tarjeta y cumplirán un partido de sanción. Por contra, recupera al central Mansour y a Andrés. Sergio, no obstante, es optimista y cree que las bajas no van a afectar a su equipo. Sobre el partido, dice que «es un encuentro especial en la ciudad. Creo que los dos estamos en un buen momento y se vivirán sensaciones distintas a las de otros duelos de la temporada».

«Somos dos equipos con una propuesta parecida. Tengo claro que será complicado» Sergio Sánchez. Entrenador del Lorca Deportiva

El entrenador lorquino está convencido que el de mañana será «un partido igualado. Somos dos equipos con una propuesta parecida, que están en un buen momento. Tengo claro que será complicado. Intentaré transmitirle a los jugadores que han de tener la capacidad de disfrutar estos momentos. No todas las jornadas se juega contra un rival de esta talla y esto lleva alegría y entusiasmo a la ciudad».

Entradas a diez euros

El Lorca FC no hará pagar a sus abonados. La entrada para el público en general costará 10 euros en cualquier sector del campo, aunque salvo las peñas, el resto estará ubicado en la tribuna alta y baja, como en partidos anteriores. Se espera que asistan al choque unos 2.000 aficionados o más.

Es la tercera vez que se enfrentan estos equipos en competición oficial. Lo hicieron en Copa del Rey, con victoria para el Lorca FC. También en la Liga, en la ida, con triunfo para el Lorca Deportiva. Para mañana no hay favorito, aunque el que más responsabilidad tiene es el Lorca FC. Lo hace como local y tiene dos puntos menos que su rival. La victoria del equipo de Sergio Sánchez lanzaría a su equipo, ya que el Lorca Deportiva tendría cinco puntos de ventaja y mejor calendario.

De lo que no hay duda es de dónde estarán ubicadas las peñas. La del Lorca FC estará en el fondo sur, junto al marcador electrónico. La del Lorca Deportiva pasará a la grada lateral, junto al fondo norte. Hay que recordar que en el partido de ida, la peña del Lorca FC estuvo acompañada por su presidente, Roberto Torres, que se integró como un aficionado más. Falta por saber qué hará Joaquín Flores mañana: si ve el partido en el palco o junto a su afición.