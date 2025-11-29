El Lorca Deportiva sueña, pero mantiene los pies en el suelo El club busca mañana la mejor entrada en años en el Artés Carrasco, aunque huye de triunfalismos en la previa de su encuentro contra el Malagueño

El Lorca Deportiva vive uno de los momentos más dulces en muchos años. Su extraordinaria dinámica le ha permitido colarse en puestos de promoción de ascenso, alcanzando los 21 puntos y situándose a tan solo tres del líder, el Águilas CF. Sin embargo, dentro del vestuario y en la dirección deportiva reina un mensaje claro: no perder la perspectiva. El objetivo real, el que se marcó desde el primer día de pretemporada, continúa siendo la permanencia en la categoría.

El equipo de Sebas López, técnico aguileño que ha sabido dotar al conjunto de estabilidad y competitividad, rehúye cualquier pensamiento triunfalista. Pensar en 'el cuento de la lechera' sería, según recuerdan internamente, un error garrafal. Aun así, nadie en el club pretende renunciar a disfrutar del momento. La prioridad, eso sí, pasa por alcanzar los 42-43 puntos que garantizarían la salvación matemática. A partir de ahí, como señala el cuerpo técnico, habrá tiempo para soñar.

El calendario recuerda que la competición va solo por la jornada 13, lo que significa que se han disputado 36 puntos y todavía quedan 66 por jugar, repartidos en 22 jornadas. La clasificación, por tanto, aún puede cambiar drásticamente. Por eso, en el vestuario solo se piensa en el próximo reto inmediato: el encuentro de mañana en el estadio Artes Carrasco, a las 12.00 horas, frente al Atlético Malagueño.

El filial malaguista llega como colista y a nueve puntos de la permanencia, una situación límite que lo convierte en un rival necesitado, peligroso y sin margen de error. En el Lorca Deportiva lo tienen claro: no existe espacio para la relajación.

El club quiere un estadio lleno. Aprovechando la buena dinámica, la entidad lorquina ha decidido impulsar una nueva iniciativa destinada a llenar las gradas y brindar a los jugadores un entorno aún más favorable. Las entradas se han rebajado a solo dos euros, disponibles en diversos establecimientos de la ciudad. El ambiente promete ser especial en un choque que puede significar mucho más que tres puntos. Y es que ganar supondría, además, firmar la séptima victoria consecutiva, una racha histórica que catapultaría al equipo a un escenario impensable hace apenas un par de meses.

Una vez concluido el choque ante el Atlético Malagueño, habrá tiempo para mirar al horizonte. La próxima salida llevará al Lorca Deportiva hasta Lebrija, donde visitará al Atlético Antoniano. No se descarta que el club organice alguna iniciativa para desplazar aficionados y apoyar al equipo lejos de casa.

Después llegará una de las citas más esperadas del curso: Lorca Deportiva – Águilas FC, un duelo que podría incluso tener en juego el liderato si ambos equipos mantienen su rendimiento actual. Será, sin duda, un partido marcado en rojo para la afición de ambos equipos.

Además, con cinco jornadas aún por disputar antes de cerrar la primera vuelta, el director deportivo David Navarro ya trabaja en varios movimientos para reforzar la plantilla. Algunos nombres están definidos y podrían anunciarse una vez el equipo cruce el ecuador del campeonato. La idea es muy clara: consolidar el proyecto, asegurar la permanencia cuanto antes y, si la clasificación lo permite, aspirar a algo más. Pero paso a paso. Primero: ganar al Malagueño.

