El Lorca Deportiva no tiene rival

Pedro Re Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:59 | Actualizado 21:10h. Comenta Compartir

El Lorca Deportiva sumó ayer en el Francisco Artés Carrasco y arropado por el calor de su afición su séptimo triunfo consecutivo al imponerse por 2-1 a un Atlético Malagueño que, por juego y ocasiones, dejó la sensación de merecer un mayor premio. La victoria apurada permite al conjunto dirigido por Sebas López mantenerse en la lucha por el liderato, ya que ahora mismo es tercero en la tabla y está a un solo punto del Águilas, actual líder de la clasificación. Valieron los goles del lateral Morros y el centrocampista Álvaro Martínez para los blanquiazules, que siguen en un estado de forma extaordinario y ya son el equipo de todo el fútbol español con mejor dinámica de resultados. Ahí es nada.

LORCA DEPORTIVA 2 - 1 MALAGUEÑO

El encuentro comenzó con un planteamiento ambicioso del equipo local, que generó varias llegadas muy peligrosas durante los primeros compases, aunque sin encontrar un rematador certero. No obstante, en su primera ocasión clara, el Lorca Deportiva abrió el marcador: Morros, lateral izquierdo, conectó un cabezazo impecable para firmar su segundo tanto consecutivo y poner por delante a los de Sebas López.

Tras el gol, el ritmo de los lorquinos decayó. El equipo pasó a sostenerse sobre una defensa sólida y un centro del campo ordenado, mientras las aproximaciones del Atlético Malagueño no eran muy numerosas ni peligrosas en exceso. La primera oportunidad visitante llegó en el minuto 32, cuando Marcos López probó desde la frontal y obligó al guardameta Fran Árbol a intervenir con acierto. Antes del descanso, Gabri López rozó el segundo tanto para los locales, pero Céspedes respondió con una gran estirada y posteriormente detuvo con apuros un cabezazo de Fronsa tras el saque de esquina. En la última acción del primer tiempo, Bretón tuvo el empate, pero su remate salió por encima del larguero.

Un colista ambicioso

La segunda mitad se inició con un Lorca Deportiva más replegado, cediendo la iniciativa a un Atlético Malagueño que se mostró muy ambicioso a pesar de ser el colista del grupo. El dominio visitante tuvo recompensa en el minuto 54: Rafita Jr ejecutó un potente disparo desde la frontal que se coló cerca de la escuadra, lo que le valió al cuadro malacitano para poner el resultado de 1-1 en el marcador.

El gol dio alas al Malagueño, mientras que el Lorca Deportiva encadenó minutos de sufrimiento en los que se dedicó más a defender que a atacar. El tramo final estuvo muy abierto y pudo decantarse para cualquiera, pero una falta al borde del área terminó siendo decisiva. Juan Hernández ejecutó el lanzamiento, Céspedes rechazó como pudo y Álvaro Martínez estuvo rápido para aprovechar el rebote y anotar el 2-1 definitivo. Éxtasis en las gradas del Artés Carrasco, en el césped y en el banquillo blanquiazul. La séptima victoria seguida estaba prácticamente en la mano.

Pese a los últimos instantes de tensión, el Lorca Deportiva supo resistir y amarrar tres puntos de enorme valor y sumar otra alegría más en un mes y medio de ensueño para el club. Los objetivos están cambiando. Este Lorca es un equipo seguro de sí mismo y temible. Quiere el liderato y va a ir a por él. Próximo rival, el Antoniano (domingo, 12.30 horas).

Temas

Lorca Deportiva