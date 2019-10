Tercera división El Lorca Deportiva, sin porteros contra el Imperial Joaquín Flores. / Paco Alonso/ AGM PEDRO RE LORCA Miércoles, 16 octubre 2019, 01:51

Aunque el Lorca Deportiva parece haberse quedado sin junta directiva la situación es tan confusa en este momento que ni este hecho está totalmente confirmado. Los actuales dirigentes, encabezados por José Manuel Lago, han asegurado que dejarán la entidad, pero que no lo harán hasta que se encuentre a alguien que tome las riendas del club, con lo cual todo está centrado ahora en buscar un nuevo inversor para una entidad que acumula los impagos con sus jugadores desde hace meses. En un principio no será Joaquín Flores, el anterior presidente, el que se haga cargo, aunque si no encuentra otro grupo inversor puede verse forzado a ello. El exdirigente del club blanquiazul aseguró que hay gente preparada para hacerse cargo de la entidad y terminar la temporada. Al parecer, la pasada semana se reunió con estos inversores en Madrid.

La situación es tan insostenible y la presión tan grande que la junta directiva ha tomado esta semana la decisión de dimitir, tras un tiempo haciéndose de rogar. El problema ahora es la marcha de jugadores. Puskas, director deportivo, negocia la baja de algunos que han tomado la decisión de irse. Ya han dejado la entidad cuatro futbolistas, pero otros podrían tomar el mismo camino. Los que ya han hecho las maletas son el central Ramón Marimón, el centrocampista Mati Ratón y los guardametas Adri y Guille. De esta forma, el equipo se queda sin porteros para afrontar el partido de la próxima jornada ante el Real Murcia Imperial. Así, el entrenador tendrá que echar mano del equipo juvenil para cubrir la portería, aunque no se descarta fichar un portero antes del domingo. Por el momento, no ha trascendido que ningún jugador más de la plantilla haya planteado pedir la baja, pero lo que está claro es que la plantilla puede bajar en calidad y que el equipo tendrá que ser menos ambicioso en sus objetivos.

De momento, crece la incertidumbre entre jugadores, cuerpo técnico y afición, porque es la primera vez que un equipo de Lorca deja de pagar a sus jugadores desde el primer momento, puesto que otras temporadas se ha llegado a esta situación a mediados de la Liga o al final, pero nunca en el inicio.