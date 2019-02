TERCERA DIVISIÓN Un Lorca Deportiva con dudas ante un Huércal poco fiable PEDRO RE Domingo, 17 febrero 2019, 10:25

Tras el paso atrás del Lorca Deportiva en la última jornada, al empatar ante el Atlético Pulpileño y perder la segunda posición en favor del Churra, le toca resarcirse en el Artés Carrasco ante el Huércal Overa, que no anda fino y se encuentra cerca de los puestos de descenso. El partido se juega a partir de las 12.00 horas. Los jugadores de Sergio Sánchez tendrán que afinar si quieren mantenerse en los puestos nobles de la clasificación.

El Huércal está a cuatro puntos de los puestos de descenso, y es que en las últimas salidas no ha estado bien, con dos derrotas consecutivas ante Águilas y Muleño. Es más, los almerienses no ganan lejos de su campo desde el 9 de diciembre, cuando superaron al UCAM B. Como dato curioso, los tres partidos que han ganado lejos de El Hornillo han sido ante equipos filiales, pero el Lorca no se puede fiar, y como dato valga que en la primera vuelta cayó 2-1.

El equipo de la Ciudad del Sol llega a este encuentro con toda la platilla disponible y el entrenador tendrá que hacer algún descarte antes de dar la lista definitiva. En un principio no parece que pueda haber muchos cambios, aunque los resultados no terminan de acompañar, ya que de los últimos seis partidos solo han sido capaces de ganar tres. Poco bagaje para un equipo que quiere estar en la lucha por el ascenso. La alineación local puede ser la formada por Hortal; Luismi, Argachá, Ángel y Robles, Galiano; Sergi, Nono, Diego López y Oliva; Costa y Candy.