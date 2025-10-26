El Lorca carga contra la empresa que ha resembrado el césped del Artés

Pedro Re Domingo, 26 de octubre 2025, 11:30 Comenta Compartir

El Lorca Deportiva se ha visto envuelto en una situación tan insólita como perjudicial: no había campo donde disputar el partido de este sábado en casa ante el Puente Genil, que ha tenido que aplazarse. El motivo fue que el estadio Artés Carrasco seguía en pleno proceso de resiembra... fuera de temporada. El césped, según se comunicó, no estaba en condiciones para acoger un partido oficial, y pese a los intentos del club por encontrar un recinto alternativo, la Real Federación Española de Fútbol no dio su visto bueno a ninguno de los propuestos. Tras una semana de incertidumbre, el organismo federativo optó finalmente por aplazar el encuentro, imponiendo además una multa al Lorca.

El desconcierto fue general. Aficionados, técnicos, jugadores y hasta las instituciones locales se vieron envueltos en una especie de búsqueda colectiva del responsable: ¿la Federación, el propio club, el Ayuntamiento, la empresa encargada del mantenimiento del césped?

Ante el revuelo, el director deportivo del Lorca Deportiva, David Navarro, compareció públicamente para dar su versión de lo sucedido. «Como cada temporada, mandamos a la Federación la solicitud para que en el calendario se dejen dos fechas libres y el equipo juegue fuera de casa, de modo que la resiembra del Artés Carrasco coincida con esas jornadas». Navarro explicó además que el origen del problema fue un retraso inesperado en el inicio de los trabajos de mantenimiento. «Nos comenta la empresa que tiene contratada el Ayuntamiento para los campos de césped natural que la resiembra no empezó cuando debía, es decir, justo después del partido contra La Unión, sino una semana más tarde, porque la maquinaria estaba en el campo del Yeclano Deportivo. Aun así, con ese retraso, había margen suficiente para jugar ante el Puente Genil», aseguró.

David Navarro

El club, según relató Navarro, exploró todas las opciones posibles dentro de la Región de Murcia: El Rubial, Pinatar Arena, El Mayayo, Nueva Condomina, La Condomina, Cartagonova, Totana, Caravaca y los campos de Mazarrón, entre otros. «Todo lo que hemos tocado ha sido imposible», lamentó. «Finalmente fuimos a Pulpí, pero la Federación dijo que estaba fuera de la Región, y, por tanto, tampoco era factible. Al final, el encuentro se aplazó y se nos impone una multa».

El dirigente quiso matizar su postura respecto a las instituciones implicadas: «No tengo nada contra el Ayuntamiento, pero sí contra la empresa que gestiona los campos. Nosotros solo utilizamos el estadio para jugar, y en tres meses apenas hemos podido entrenar allí cuatro veces. Así es posible mantener el terreno en condiciones óptimas. El césped está, curiosamente, para poder jugar, y sin embargo, no se puede hacer durante el fin de semana, aunque sí el miércoles», dijo.