De Londres a la Nueva Condomina Jack Mclaughlin en Londres, con el London Eye a sus espaldas. / LV Cinco británicos, tres de ellos accionistas granas, llegan hoy a la Región para ver mañana el Murcia-UCAM SERGIO CONESA Viernes, 12 abril 2019, 04:31

Aunque está en Segunda B y no vive precisamente su mejor época, no sería raro que un murcianista viajara a Londres con alguna prenda que llevara el escudo grana y ese emblema fuera reconocido por algunos de los muchos aficionados al fútbol que hay en la capital inglesa. A pesar de que se van a cumplir once años del último partido en Primera frente al Barcelona en la Nueva Condomina, los pimentoneros también se han enfrentado recientemente al equipo culé en la Copa del Rey y en 2010 se midieron al Real Madrid de José Mourinho liderado por Cristiano Ronaldo, lo que ha mantenido al equipo más cerca del gran público a nivel internacional. Lo que sí sería más sorprendente es que al coger el típico taxi negro en Londres, el conductor, tras el saludo inicial y ver el escudo grana, preguntara por Charlie Dean, el partido contra el UCAM de este fin de semana y sobre la última Junta de Accionistas que fue clave para la salvación del club. Sería raro, pero podría ocurrir.

«Sería genial conocer a Charlie Dean», dice el taxista Jack Mclaughlin, que lidera al grupo de aficionados

Y ese taxista podría ser, por ejemplo, Jack Mclaughlin, un joven de 24 años nacido y criado en Londres que desde el mes de noviembre es uno de los muchos pequeños dueños del Real Murcia. Jack, junto a otros cuatro amigos, dos de ellos también accionistas tras la última ampliación de capital grana, llega hoy al aeropuerto de Corvera. ¿Objetivo? Presenciar el partido frente al UCAM de mañana en la Nueva Condomina y regresar a Inglaterra el lunes.

«Convertirme en accionista fue una gran sensación», asegura el taxista, que compró cuatrocientos títulos

El llamado fútbol moderno ha transformado el deporte rey. Los partidos fijados por las televisiones los viernes y lunes o el alto precio de las entradas son criticados por los aficionados, que han visto como en apenas unas décadas todo ha cambiado. Sin embargo, en este fútbol moderno también se dan hechos como que la campaña 'Hazlo Tuyo' para salvar al Real Murcia a través de una ampliación de capital llegara a 94 países, con Inglaterra como la tercera nación con mayor representación al tener 1.331 accionistas granas. Este es el caso de Jack y sus amigos que, en noviembre, descubrieron que podían ser accionistas del equipo pimentonero a través de Twitter. «Pensé que era una oportunidad demasiado buena como para perderla, y pasé los siguientes días investigando sobre el club y la ampliación de capital», explica Jack, que se hizo con 400 acciones (48,80 euros) con la idea de poder asistir a las Juntas de Accionistas cada año. «Fue una gran sensación saber que me convertía en un accionista de un club de fútbol. Además convencí a mis amigos Jack y Shane, que también aman el fútbol como yo, y tras contarles la situación se unieron porque les encantó la idea de ayudar», añade el joven aficionado. Para él, la gran sorpresa se produjo al acabar el plazo para comprar acciones: «Fue espectacular comprobar todos los países que tenían nuevos accionistas del Real Murcia».

Turismo y tapas

«Mis familiares y amigos pensaban que estaba bromeando cuando les conté que era accionista del club, solo me creyeron cuando me llegó el certificado. Alguno de ellos hasta deseó haber podido participar entonces», indica Jack, que al final recibió el apoyo de sus allegados porque «saben que es parte de mi gran pasión, el fútbol». En su plan de viaje también hay lugar para hacer turismo por la ciudad, una escapada a la playa y por supuesto disfrutar de unas buenas tapas. El joven taxista no tiene ningún tipo de relación con España, más allá de haber visitado Barcelona y Mallorca varias veces.

La ampliación de capital llegó a 94 países, siendo Inglaterra el tercero con mayor representación con 1.331 accionistas granas

Sigue la actualidad del Real Murcia y ve todos los partidos que puede a través de la plataforma que emite la mayoría de ellos por internet. Se encuentra «muy decepcionado con la situación económica de la entidad, siempre estoy leyendo las noticias sobre deudas». Sin embargo, confía en José María Almela y su directiva: «Parecen estar haciendo todo lo posible para asegurarse de que el Real Murcia sobreviva».

Como no podía ser de otra manera, su jugador favorito en la plantilla grana es su compatriota, el central Charlie Dean. «Ha hecho una gran temporada y parece ser un líder fuera y dentro del campo. Me parece una persona interesante y sería genial conocerlo», finaliza este accionista inglés, aficionado del Manchester United, que esta semana cambia la camiseta de los diablos rojos por la grana.

Más de dos mil entradas vendidas El Real Murcia cerró ayer sus oficinas con más de dos mil entradas vendidas para el derbi de mañana en la Nueva Condomina frente al UCAM. Las localidades pueden adquirirse hoy en las oficinas del estadio y también en el punto de venta en Santo Domingo, tanto para abonados como no abonados y en todas las zonas del campo. Mañana se venderán entradas también en La Merced. El precio es de 10 y 15 euros para los abonados granas y de 15 y 20 euros para el público general. La afición del UCAM estará situada en el fondo norte del estadio.