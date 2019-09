Fútbol | Segunda B El Yeclano quiere evitar despistes en San Fernando Jugadores del Yeclano en un partido esta temporada. / LOF Del rival preocupa especialmente el mal estado del césped JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ YECLA Domingo, 22 septiembre 2019, 09:06

El Yeclano Deportivo buscará este domingo asaltar el campo del líder. Los azulgranas tratarán de olvidar el mal sabor de boca del empate ante el Córdoba, que llegó en el último minuto, arañando algún punto ante el San Fernando, uno de los equipos más en forma.

Del rival preocupa especialmente el mal estado del césped en el que se encuentra el Iberoamericano de San Fernando. Pese a estas circunstancias, el conjunto gaditano se prevé como un equipo que puede generar mucho peligro en el área de Miguel Serna y que puede imprimir un ritmo de juego muy alto.

El técnico Sandroni podrá contar con toda su plantilla, a excepción de Javi Saura. Aunque Pablo Vivanco y Fran Martínez todavía no están en su mejor nivel de forma después de su lesión, ya han entrado en la convocatoria que ha viajado hasta Cádiz. El entrenador está especialmente centrado en que su equipo compita los 90 minutos de partido y no deje escapar puntos en los minutos finales, como ocurrió la pasada semana y ante el Algeciras. De los gaditanos destacó que son un equipo que va por rachas y que, si saben controlar los momentos en los que estén más entonados arriba, tendrán opciones de lograr el triunfo y dar un golpe encima de la mesa. «Tenemos que creernos que podemos ganar allí, pero no de boquilla, sino de verdad; y eso pasa por entrenar y estar preparado», ha dicho el técnico.

«Podemos quedarnos con 85 minutos buenos o con los últimos cinco ante el Córdoba. Borramos del campo a un gran equipo y demostrando ser competitivos. A partir de ahí, a seguir mejorando. El resultado final no fue el que merecimos por el partido pero creo que estamos en el camino correcto», ha asegurado el entrenador del Yeclano.

Una de las principales preocupaciones para Sandroni es la del estado del terreno de juego. «El campo no está muy bien y ellos son los primeros en decirlo, pero independientemente de eso, han sido capaces de ganar al Recre y al Villarrubia», explicó en la previa del encuentro ante el San Fernando.