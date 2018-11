Siesta para empezar en Sevilla Stevenson pugna con un rival, con Koyo, a la izquierda. / Sevilla FC El Jumilla de Pontes encaja tres goles en la primera media hora; su tardía reacción en la segunda parte solo le da para anotar un tanto LA VERDAD Sevilla Domingo, 4 noviembre 2018, 20:31

Al Jumilla no le dio tiempo a asentarse en el césped de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios de Sevilla. A los 13 minutos encajó el primer gol, a los 23 ya perdía 2-0, y a la media hora el marcador reflejaba un claro 3-0 a favor del filial sevillista. Y eso que los jumillanos querían alargar su buena racha ante un rival de la zona baja de la tabla.

3 Sevilla At. Lucho García, Cera, Javi Vázquez (Pejiño, 65), Checa, Amo, Chacartegui, Juanpe, Mena, Chris Ramos (Casas, 83), Curro (Carballo, 80) y Lara. 1 FC Jumilla Simón, Mario Marín, Migue, Koyo, Leak, Manolo (Carlos Álvarez, 45), Peque, Stevenson, Donovan, Gregori (Wil, 63) y Óscar Rico (Gouveia, 36). Goles 1-0, Curro, minuto 13. 2-0, Juanpe, minuto 23. 3-0, Mena, minuto 30. 3-1, Donovan, minuto 76. Árbitro Francisco José Hernández. Mostró tarjeta marilla a Mena, Chacartegui, Mario Marín y Migue Marín. Campo Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios de Sevilla.

Los dos equipos se fueron al descanso con el contundente 3-0 a favor de los andaluces en el marcador. Los sevillistas se marcharon al descanso con la sensación de que la mayor parte del trabajo ya estaba hecha, mientras que los murcianos, incrédulos, se fueron a los vestuarios mirando al suelo, buscando una explicación a lo ocurrido en los primeros 45 minutos.

Tras el paso por vestuarios, los vinícolas adelantaron las líneas, presionaron más y buscaron salidas rápidas al ataque. El juego tardaba en equilibrarse. Aunque los de Pontes consiguieron meter atrás a sus rivales y mantener a Simón con poco trabajo, el dominio blanquiazul no se vio reflejado en el marcador hasta el minuto setenta y seis, cuando marcó un productivo Donovan, que había salido como delantero centro en el once titular y buscó constantemente un hueco entre los centrales.

Ocasiones desaprovechadas

Hasta tres ocasiones muy peligrosas llegaron por medio de Peque, el jugador más incisivo del Jumilla, dos de ellas en el tramo final. La primera fue un disparo muy ajustado al palo, la segunda, una perfecta dejada a la que no llegó con claridad Carlos Álvarez por muy poco.

Con el Jumilla manteniéndose en ataque se llegó al final de un encuentro que corta la buena racha del Jumilla, que había encadenado cinco jornadas puntuando.

Con la derrota encajada este domingo, tercera de la temporada, el Jumilla se queda con catorce puntos en la tabla, con ocho goles a favor y once en contra.

Pontes, técnico portugués del Jumilla, dijo al final del partido que le sorprendió el once inicial del Sevilla Atlético por los muchos cambios que presentó en el partido de ayer. No obstante, cargó contra sus jugadores por sus despistes en el arranque del partido. «Con regalos no se ganan partidos y hoy, ante unos jugadores con unas cualidades técnicas muy buena, nos hicieron tres goles». El entrenador del Jumilla intentó frenar a los sevillistas con los cambios, pero sus jugadores no tuvieron este domingo su día.