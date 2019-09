Fútbol | Segunda B Septiembre examina a los cuatro equipos murcianos del grupo IV Real Murcia. El grana Peque pugna con Jesús Álvarez en el partido disputado el sábado en Córdoba. / Lof Tras un pobre arranque, el Real Murcia y el UCAM buscan su primera victoria, el Yeclano demostrar su fuerza en casa y el Efesé quiere escalar a la zona alta SERGIO CONESA MURCIA Martes, 10 septiembre 2019, 02:59

La temporada para los equipos de la Región de Murcia no ha comenzado del todo bien. Especialmente en la capital, ya que el Real Murcia y el UCAM no saben lo que es ganar en las primeras tres jornadas. Los granas son colistas del Grupo IV con un punto, mientras que los universitarios, con solo dos, ocupan el puesto que lleva a jugar la promoción por la permanencia. Además, el Cartagena quiere engancharse desde el inicio a los puestos de arriba y deja como duda que no ha sido capaz de vencer en sus dos partidos en el Cartagonova y de momento suma cuatro puntos. En el Altiplano la temporada ha empezado bien para el Yeclano con una victoria, un empate y una derrota. Tienen los mismos puntos que los albinegros y su inicio es esperanzador.

Claves Real Murcia: Confianza El Real Murcia necesita que su inexperta plantilla gane confianza con un par de buenos resultados. UCAM CF: Sin once tipo Rubén Albés tiene como uno de sus grandes retos en este inicio de temporada crear una base sólida. FC Cartagena: Elady El exmurcianista debe aportar muchos puntos con sus goles. Se le espera. Yeclano Deportivo: La Constitución El Yeclano sabe que la salvación pasa por sus partidos como local. De momento, el Cádiz B ya mordió el polvo.

Real Murcia Urge un triunfo grana

El Real Murcia tiene que conseguir una victoria que permita superar las dificultades por las que atraviesa en este comienzo del curso. Sabían en el club grana que el inicio de temporada no iba a ser sencillo con el cambio en el perfil de los refuerzos, apostando por jugadores jóvenes, de la tierra y de un perfil económico acorde a las posibilidades de la entidad. Sin embargo, sumar solo un punto de nueve posibles ha hecho que las dudas lleguen antes de lo esperado.

No obstante, ante el Córdoba el equipo pimentonero hizo un partido sólido con una buena primera parte, pero una vez más los errores en jugadas concretas evitaron que pudiera puntuar como ya le pasó en Cádiz. De hecho, el partido del Algeciras, a pesar de concluir con el único punto que han sumado los de Adrián Hernández, probablemente fue el peor. Ahora tiene que recibir al líder, el San Fernando, y después saldrá para medirse al Talavera de la Reina antes de enfrentarse a otro recién ascendido como el Villarrobledo, en la Nueva Condomina a final de mes.

FC Cartagena Mejorar el arranque albinegro

El equipo de Munúa echó en falta la temporada pasada los puntos que dejó escapar en el inicio de temporada y no quiere que la historia se repita. En concreto, en las primeras cinco jornadas solo sumó cinco de quince puntos posibles. En el Cartagonova, al igual que esta campaña, no consiguió la victoria en los dos primeros encuentros al perder contra el Recreativo Granada y el UCAM. Fuera de casa sí se ha estrenado con una victoria frente al Don Benito y antes de final de mes tiene que visitar al Atlético Sanluqueño y al Linense. Entre una cita y otra recibirá al Cádiz B en casa.

El lado positivo es que ya puede contar con Elady Zorrilla, que debutó el fin de semana pasado, una vez cumplida la sanción que arrastraba de la temporada pasada. El jienense debe marcar diferencias como ya hizo el curso pasado con sus 21 goles, en un equipo que de momento solo ha marcado dos en tres partidos por medio de Araujo y Caballero.

Partidos del Efesé, el UCAM y el Yeclano. / J.M. Rodríguez / Nacho García / LOF

UCAM CF Muchos cambios

El UCAM Murcia ha tenido un verano con muchos cambios hasta el final de mercado. De hecho, el último día de plazo llegaron Vicente Romero y Rafa de Vicente, dos futbolistas que deben ser importantes a lo largo de la campaña. El primero fue titular por los problemas de Galas la jornada pasada. El segundo también disputó minutos saliendo desde el banquillo. Con solo dos puntos en tres jornadas, conseguidos con dos empates en casa, el equipo universitario no ha empezado como pretendía. Rubén Albés introdujo hasta cinco cambios en su último once con respecto al encuentro anterior y tiene como misión encontrar un equipo titular. Antes de que acabe septiembre visitará al Recreativo de Huelva, recibe al Recreativo Granada y viajará a Villarrubia.

Tres próximas jornadas Real Murcia : 15/09/19: San Fernando (c) 22/09/19 Talavera de la Reina (f) 29/09/19: Villarrobledo (c) FC Cartaena : 15/09/19: tlético Sanluqueño (f) 22/09/19 Cádiz B (c) 29/09/19: Linense (f) UCAM CF : 15/09/19: Recreativo de Huelva (f) 22/09/19 Recreativo Granada (c) 29/09/19: Villarrubia (f) Yeclano Deportivo : 15/09/19: Córdoba (c) 22/09/19 San Fernando (f) 29/09/19: Talavera de la Reina (c)

Yeclano Un Yeclano muy guerrero

Si algo ha demostrado el Yeclano en este inicio de Liga es que va a darlo todo en el presente campeonato de Liga. Debutó sacando un empate a cero muy trabajado frente al Sevilla Atlético e Iker Torre con un doblete demostró a un filial como el Cádiz B lo difícil que es puntuar en La Constitución, aunque se adelantara el cuadro andaluz. La pena para los de Sandroni fue la derrota en Algeciras tras igualar un 2 a 0 en contra. Este mes reciben en casa a Córdoba y Talavera, mientras que el San Fernando medirá su nivel lejos de su estadio.