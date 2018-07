Pedro Romero: «Nuestra filosofía no va a cambiar» Pedro Romero, en el campo de La Constitución. / j.r.m. El dirigente asegura que «seguiremos confiando en la gente de Yecla tras el ascenso, aunque tenemos que modificar toda la planificación» JOSÉ R. MARTÍNEZ Yecla Sábado, 21 julio 2018, 00:18

Se llama Pedro Romero López y tomó las riendas del fútbol en Yecla desde las cenizas del histórico Yeclano Club de Fútbol, que gastó más de lo que debía tras una mala temporada en Segunda B. Empezó abajo y desde entonces han pasado 14 años y 15 temporadas en las que ha levantado la persiana de este proyecto que el pasado jueves vivió uno de sus días históricos al dar el salto por tercera vez a la categoría de bronce, pero esta vez en los despachos de la federación, por la renuncia del Lorca FC. Desde entonces su móvil no deja de sonar. Tienen la ardua tarea de planificar en tiempo récord un equipo para lograr la salvación a tan solo 35 días de que comience a rodar el balón.

-¿Cómo le comunicaron que el Yeclano volvía a Segunda B?

-Ha sido una semana muy intensa, de mucha incertidumbre, en la que hemos estado a la expectativa de saber qué ocurriría con el Lorca FC. El jueves me llamó el presidente Monje Carrillo y me comunicó que los lorquinos no estarían en Segunda B y que la plaza sería para nosotros.

-¿Qué sintió?

-Por un lado alegría, merecimos el ascenso tras un 'playoff' y una temporada muy larga, en la que la plantilla y cuerpo técnico han trabajado muy bien. Este año la afición se ha reenganchado al proyecto y quería subir, lo merecíamos todos. Pero también siento tristeza al no haberlo podido conseguir por méritos propios, en el campo, y ser a costa de que un club y una afición pierdan la plaza. Tenemos mucho respeto por la gente de Lorca y sentimos mucho lo que les ha pasado.

-Ahora toca replantear la temporada en un tiempo récord.

-Tenemos que trabajar mucho en estos días. El teléfono no para de sonar, tenemos que cambiar totalmente la planificación para poder competir al mejor nivel posible, pero que nadie dude de que el Yeclano va a intentar hacer un buen equipo para Segunda B.

-¿Sandroni y la columna vertebral de jugadores de Yecla seguirán?

-A nosotros no nos gustan las sorpresas ni los inventos. Confiamos en la gente de Yecla desde el primer día y en el entrenador, que va a seguir apostando por ellos en Segunda B. Hemos creído siempre en eso y el ascenso no lo va a cambiar. Esa es nuestra forma de ser y nuestra filosofía. Somos un club de Yecla y para Yecla.

-¿Merecía la ciudad estar en Segunda B?

-Sí, hicimos una gran temporada y nuestra afición quería estar en una categoría superior. Su comportamiento fue impecable y vamos a coincidir, además, en el grupo con los dos equipos que celebraron en La Constitución el ascenso de categoría. Tanto el Sanluqueño como el filial del Málaga vendrán de nuevo a Yecla y esperamos ganarles ahora en Segunda B.