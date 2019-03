Demasiadas precauciones del Jumilla ante el colista

Ambos se encontraban ante una buena oportunidad de sumar los tres puntos, pero ni el Jumilla ni el Malagueño se decidieron a apostarlo todo por la victoria. Así, un cero a cero justo. Sorprendió el conjunto vinícola, que volvió a salir con una defensa de cinco y, cuando quiso reaccionar, ya no le dio tiempo. Las bajas con las que contaba el portugués Leonel Pontes condicionaron su alineación, y es que la escasez de efectivos para la medular no permiten demasiadas licencias. En esta ocasión faltó Ming Yang, cumpliendo sanción, así como Manu Miquel, todavía convaleciente de su lesión. Ambos vieron el partido desde la grada, siendo testigos de excepción de un duelo que no dejó goles y en el que las ocasiones se hicieron de rogar.

0 Jumilla Simón, Edu Luna (Gao min.45), Miguel Marin, Leak, Sylvain, Manolo, Peque, Marco Valero (Carlos Álvarez min. 61), Germán Sáez, Bouba, Óscar Rico (Diego Sánchez min.74). 0 Atlético Malagueño Kellyan, Ismael, Alberto, Mica (Iván Jaime min. 55), Abqar, Juande, Hicham, Loli, David Grande, Deco, Juan Cruz (Rubén min. 82). Árbitro: Garcelán Docio (Colegio Valenciano). Amarillas a los locales Manolo, Peque y Carlos Álvarez; y a Juan Cruz, por parte visitante Incidencias: Uva Monastrell, ante 300 espectadores.

Y enfrente un Atlético Malagueño bien situado sobre el campo, demostrando que su buena actitud defensiva en las últimas jornadas no es casualidad. Pero en ambos casos las defensas se impusieron a los ataques. Sin embargo, la sensación de peligro fue mayor para el conjunto local, sobre todo por su banda derecha por la que Bouba trajo de cabeza al lateral malaguista, si bien las numerosas faltas recibidas por el portugués le impidieron tener mayor trascendencia en el juego.

Justo antes del descanso ambos conjuntos hicieron un esfuerzo por anotar el gol psicológico, pero sin conseguir el tanto.

Y tras el descanso el entrenador portugués no dudó en hacer su primer cambio, dando entrada a Lei Lei Gao en sustitución de Edu Luna, apostando así de nuevo por una defensa de cuatro, con la intención de buscar las cosquillas a un Atlético Malagueño que en el primer periodo no generó apenas peligro.

Un cambio táctico que mejoró las sensaciones en el conjunto vinícola, ya que las transiciones mejoraron en la medular y los balones llegaban en mejores condiciones a los delanteros de la 'ciudad del vino'. Y la primera fue para Germán, que habilitó en su banda derecha a Peque, que tiró desviado. Pero también reaccionó el equipo visitante que, por medio de Juan Cruz y por su banda izquierda, tuvo mucha profundidad, combinando bien con David Grande y generando acercamientos a la portería de Simón.

Y tratando de evitar perder la dinámica de ataque Leonel Pontes no tardó mucho más en hacer su segundo cambio de la mañana, en este caso dando entrada a un delantero como Carlos Álvarez para retirar a un Marco Valero que pasó algo desapercibido en la jornada de ayer. Después de varias semanas sin jugar, el delantero reapareció y lo hizo con muy buenas sensaciones, echándose el equipo a la espalda y acompañando a Germán Sáenz en la punta de ataque. De hecho fue Carlos Álvarez el que, en una jugada en la que recogía el balón en la banda, se fue y se plantó en la frontal del área para sacar un disparo con su pierna derecha que tocó en el larguero para irse fuera.

Pero la más clara del partido para los locales llegaba a diez minutos del final en una buena jugada combinativa entre los tres delanteros vinícolas, ya con Diego Sánchez en el campo (tercer cambio de Pontes). Al final, Carlos Álvarez apareció por el punto de penalti para chutar el balón, aunque su disparo salió demasiado raso y centrado. Poco después, en una jugada muy parecida, fue Bouba el que trató de superar al guardameta rival con idéntico resultado que su compañero.

Conforme iban pasando los minutos aumentaba la presión en las áreas rivales, y el partido se convertía en una especie de correcalles en el que ciertamente los vinícolas conseguían inquietar más al portero rival. A cinco minutos del final también lo intentaba Germán Sáenz, al que le llovía un balón que conseguía empalar con su pierna izquierda de forma fantástica, si bien su potente remate salió muy centrado.

Y al final un reparto de puntos que no contentó a nadie. El Jumilla lo intentó en el segundo periodo pero le faltó puntería, y el Malagueño volvió a demostrar que, aunque elabora bien las jugadas, no tiene pegada. Los vinícolas se dejaron los deberes sin hacer y tendrá que compensarlo en Melilla.